爸不敵「父子聯手」險遭KO　兒撂人「加倍奉還」砸檳榔攤4傷

▲仁武警方逮捕涉嫌砸毀檳榔攤的嫌犯。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市大樹區的黃姓男子（50歲）10日下午到屏東一家KTV喝酒唱歌，席間與開檳榔攤的王姓男子及王姓父子起口角衝突，黃男兒子去接父親時目睹爸爸被打，晚上就撂人到王姓父子的檳榔攤砸店，導致王男等4人受傷，仁武警方漏夜偵辦，將涉嫌砸攤的黃姓嫌犯（21歲）等5人逮捕。

警方調查，王姓父子（58歲、28歲）、王姓檳榔攤老闆（61歲）和黃男都是舊識，4人在屏東某KTV喝酒，席間發生口角糾紛，黃男還被王姓父子捶打，這時黃男的兒子剛好要去載父親回家，看見父親與另一方王姓父子拉扯、爭吵，心生不滿，雙方不歡而散。

▲檳榔攤遭到砸毀。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

一夥人唱完歌後，王姓父子與檳榔攤老闆回到檳榔攤繼續聊天，晚間10點多，黃男兒子夥同4名友人，到檳榔攤找王姓父子等人「理論」，雙方一言不合就開打，黃男兒子一夥人仗著年輕力壯，砸毀檳榔攤，還造成王姓父子、檳榔攤老闆及在場勸架友人共4人受傷，警方獲報趕到現場，黃男兒子等人已經一哄而散，受傷4人送醫後沒有大礙。

警方漏夜偵辦後，將黃嫌和動手的4人全部帶回，嫌犯等人坦承犯行，表示只是要「討一口氣」，全案在訊後依妨害秩序、傷害、毀損等罪移送橋頭地檢署偵辦。