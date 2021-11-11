快訊／蝦皮購物「信用卡大當機」！網友崩潰：我想刷卡睡覺

▲蝦皮購物在雙11購物節時，信用卡刷卡機制當機。（圖／翻攝蝦皮購物）



記者鄒鎮宇／綜合報導

一年一度最狂購物節「雙11」登場，蝦皮購物的「11.11最強購物節」活動，推出「11張全站0元免運券」、「3間千萬新家1元起標」、「超殺商城8折券」等活動，但活動開始沒多久卻大當機，讓不少網友崩潰，直言「太誇張了，搶了券不能用！到後面連刷卡的選項都沒了！後台可以處理一下嗎？」

有網友在PTT以「蝦皮-可以去睡」發文表示，蝦皮購物的銀行刷卡全部塞車，他本來想要等待半夜的茶葉蛋及養樂多，但現在完全無法購買，眼見隔天要上班，決定直接放棄。

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網友看完紛紛留言，「刷到現在刷不過」、「真的，完全不能付款，是在哭是不是」、「8折券結帳還沒成功」、「0點直接按付款到現在都卡住」、「信用卡直接鎖起來真的超猛XD」、「一堆人罵蝦皮，折價券還不是一直搶」、「每年刷卡都掛，可以進步一點嗎」、「真的廢到笑，刷卡一直刷不過」。

此外，蝦皮的臉書粉專也是哀鴻遍野，「111%蝦幣一直領不到」、「折扣碼到底是有還是沒有啊」、「浪費了快一個小時」、「睡覺了...根本無法結帳刷卡」、「完全無法結帳，可是折價券還是會被使用，不是說信用卡維修嗎」、「求求你讓我刷卡，我想睡覺了」、「三天三夜的三更半夜，不能刷卡要付現」。

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