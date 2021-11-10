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獨／男大生車禍被打到昏迷　檢深夜聲押李姓惡煞

▲▼因為擦撞糾紛引起的小車禍，竟被圍毆顱內出血　3名嫌犯聲押獲准。（圖／民眾提供）

▲男大生不慎擦撞瑪莎拉蒂，竟被眾人圍毆到顱內出血，至今仍在搶救中。（圖／民眾提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市18歲宋姓男大生7日凌晨開車擦撞瑪莎拉蒂，怎料遭惡煞打到顱內出血，至今仍未脫離險境。起初警方以傷害罪嫌函送，後來又以殺人未遂罪嫌函送一次，最後在輿論壓力和市長盧秀燕關切下，三度拘提到案，移送地檢。稍早檢方訊問後，向法院聲請羈押李男，但已超過11點，所以先在留置室，等11日早上再開羈押庭，目前正在訊問第二人。

警方調查，25歲李姓男子開著瑪莎拉蒂，沿台灣大道慢車道往市區方向行駛，與同向行駛於快車道欲切入慢車道的宋男駕駛的白色自小客車發生擦撞，盡管宋男一再道歉，但李男同車友人23歲張姓男子旋即下車理論，並強行把宋男拉出車外，李男、張男和陳男3人徒手毆打宋男。

▲▼因為擦撞糾紛引起的小車禍，竟被圍毆顱內出血　3名嫌犯聲押獲准。（圖／民眾提供）

警方迅速在6分鐘內抵達，但現場已無衝突情事，宋男意識清楚，還能和警方對話，除了立即將宋男送醫救治外，並將相關嫌犯帶回派出所釐清案情，初步以傷害罪偵辦，由於事件已屬案發事後，並非現行犯，於是函送處理。

後來調閱影音畫面，發現有李、張和陳3名男子參與毆打，且傷者顱內出血、顱底骨折，還在加護病房搶救，傷勢嚴重，於是再度通知3人到案複詢，訊問後依殺人未遂、妨害秩序、恐嚇及傷害等罪嫌函送地檢署偵辦，3嫌並沒有隨案移送。

▲▼因為擦撞糾紛引起的小車禍，竟被圍毆顱內出血　3名嫌犯聲押獲准。（圖／民眾提供）

宋男僅是擦撞就被打得顱內出血，住進加護病房，引發社會嚴重輿論，質疑警方作為是否有疏失，加上媽媽市長盧秀燕到醫院探視，還九十度鞠躬向家屬道歉，並要求警察局嚴辦。

警方感受到社會和市長壓力，經和地檢署討論，決定將3人再度拘提到案重新找尋證據，這次是朝向組織犯罪方向偵辦，晚間已將3人移送地檢署。稍早檢方訊問完李男，聲請羈押，但已經超過11點，所以先在留置室，等11日早上再開羈押庭。

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