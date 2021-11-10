春節檢疫10＋4變7＋7　柯文哲笑回：SOP又要重寫了！





▲台北市長柯文哲。（圖／記者袁茵攝，下同）

記者袁茵／台北報導

為因應春節返台人潮，指揮中心放寬檢疫措施，除了在防疫旅館檢疫14天，也可選擇「10＋4」方案，前10天入住防疫旅館，後4天採居家檢疫；但10日又傳出，台人打滿2劑疫苗入境，防疫旅館檢疫縮短7天，另外7天改居家檢疫。先前主張打完2劑認證疫苗、入境前做1次PCR加測抗體後，沒道理隔離14天的台北市長柯文哲直言，SOP要又重寫了。

柯文哲10日中午12時赴台北市議會，與台北監督連線、無黨籍議員說明本會期政策性預算及優先法議案，到場時僅只有同為民眾黨的台北市議員林國成出席，讓在場的柯文哲、台北市副市長黃珊珊、台北市副市長蔡炳坤、台北市副市長彭振聲、台北市秘書長陳志銘與其他局處等了一陣子。

約莫3分鐘後，無黨籍台北市議員鍾小平到場，隨後無黨籍台北市議員陳建銘、林瑞圖、徐立信、楊靜宇等人也陸續抵達，原有邀無黨籍台北市議員陳政忠，但因對方有行程則未參與。

被問到有關春節檢疫放寬從「10＋4」變「7＋7」，柯文哲笑稱，今天早上局處報SOP時，對方報完後就說「我們要再重寫了」。至於台北市議會國民黨團重啟「台北市重陽敬老禮金致送自治條例」審議、新黨黨團祕書長潘懷宗稱覆議不通過的話市長要請辭等問題，柯文哲皆未回應。