苗栗南庄加里山1日兩起山域救援　穿《魷魚遊戲》服男大生扭傷腳

▲身著「魷魚遊戲」運動服的男大生，攀爬南庄加里山時，因不慎扭傷腳踝，趕緊向消防隊請求救援。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

記者黃孟珍／苗栗報導

一支來自中原大學的7名學生，9日早上到苗栗縣南庄鄉攀登加里山，其中1名身著「魷魚遊戲」運動服的男大生，不慎扭傷右腳踝，南庄分隊接獲報案後出動警義消共8名前往救援，就在完成任務後，又傳來另名山友未帶燈具受困，又出動警義消共4名前往救援；1日兩起救援，也讓南庄分隊疲於奔命。

苗栗縣消防局表示，9日下午3時50分接獲報案，稱有登山客在加里山1.8公里處右腳踝扭傷，無法自行下山急需救援。救援人員抵達時發現為中原大學的學生扭傷腳，經消防隊員引導及同行夥伴攙扶下，於晚間6時55分抵達登山口，受傷學生由救護車送醫。

另外，消防局晚間8時07分，又接獲報案稱，有登山客未攜帶燈具，無法下山，需要救援。經由值班人員定位後確認其位於加里山鐵道段2號樁附近，南庄分隊立即整裝集結並出動警義消共4名前往救援，請登山客原地等待並做好保暖措施，順利接觸後全員於晚間10時23分抵達登山口，順利完成任務。

苗栗縣政府消防局提醒民眾，登山前應先行下載地圖路徑判別，並攜帶GPS做好準備，檢視自身體狀況及天氣狀況是否許可，並準備充足的裝備，例如背包、雨衣、食物、水、簡易地圖、手機、燈具、行動電源等，以降低登山風險，若遇身體不適或其他意外，應留意附近有無樁號，或特殊地景可供救難人員判別位置，確保能順利救援。

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