1個月砸毀40車！常見「國道殺手」名單曝　駕駛最高可罰1萬8千

▲國道七隊統計，轄內路段一個月內共有40輛車因掉落物而毀損。（圖／國道七隊提供，下同）

記者唐詠絮／彰化報導

近期東北季風強勁，國道頻傳掉落物砸中車輛事件！根據國道七隊統計，轄內的中部路段自10月1日至今，共有21起因掉落物砸毀車輛的事件，造成40輛車受損，所幸均無釀傷亡。然而，根據《道路交通管理處罰條例》第30條，行駛國道間若有物品掉落，駕駛人將被開罰3000元以上、1萬8000元以下的罰鍰，並責令改正或禁止通行，若釀人員傷亡，則需負刑事、民事責任。

國道七隊指出，21件掉落物砸車案件中，布勾繩、太空包、帆布、鐵製品、五金零件為常見的掉落物，由於國道車速較快，因此行車時若有貨物掉落，後方車輛只要閃避不及就會撞上，輕微的話是車輛受損，嚴重的話恐造成人員傷亡。

舉例來說，一輛大貨車10月28日行經國道三號南向178公里、沙鹿段時，車斗上掉落裝有黑色沙土的太空包，讓後方車輛見狀紛紛急忙閃避，其中一輛自小客車疑因跟車太緊，在前車閃過太空包後反應不及而直接撞上、車頭一瞬間朝上飛起，保險桿毀損，包覆在太空包中的黑色沙土也噴出一片塵霧，車身還差點失控朝右後方駛來的大卡車撞去，所幸及時穩住、慢慢開上路肩暫停，才化解危機，未釀傷亡。

國道七隊表示，根據《道路交通管理處罰條例》第30條，行駛國道間若有物品掉落，駕駛人將被開罰3000元以上、1萬8000元以下的罰鍰，並責令改正或禁止通行，若釀人員傷亡，則需負刑事、民事責任。

國道七隊呼籲，用路人上國道前應做好檢查，並將物品捆好紮緊，並且嚴密覆蓋，避免貨物散落國道而釀車禍，此外用路人若遇到前方路面有異物，也務必保持冷靜、緊握方向盤，並視物體大小閃避，惟切勿急打方向盤以避免翻車，如不慎輾壓異物，可先按警示燈提醒後方車輛，接著鬆開油門輕踩煞車、開往路肩；用路人出發前檢查燈光，行車時注意前方動態、切勿緊跟前車保持良好行車距離，皆能降低輾壓異物機率。