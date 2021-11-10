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「用抱的不是用強壓的」還找鄉親連署求情　強吻1秒判6月

▲台南高分院法官認為吳男向被害人道歉和解，並捐公益款，依強制猥褻罪判刑吳男6月徒刑，緩刑2年，緩刑期間付保護管束。（圖／記者林悅攝）

▲台南高分院法官認為吳男向被害人道歉和解，並捐公益款，依強制猥褻罪判刑吳男6月徒刑，緩刑2年，緩刑期間付保護管束。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

嘉義縣吳姓男子，被控到女姓友人住處時，突抱住女方後頸，不顧女方阻擋彎腰強吻女方約1秒鐘，被一審依強制猥褻罪判刑6月，案子上訴二審，吳男擔心被重判，竟請鄉里百姓連署向求法官求情輕判，檢察官痛斥此舉加深被害人身心傷害，台南高分院念其道歉和解，依約捐款40萬元，判刑6月緩刑2年，期間需付保護管束。

吳男於2020年9月26日上午7時10分許，前往被害人位於嘉義縣新港鄉住處時，在以左手將物品遞送給A女後，竟基於強制猥褻之犯意，突然用右手掌抱住被害人後頸（靠近後腦勺部位），且不顧被害人之出手阻擋，以右手將被害人身體往上帶，致雙腳後跟被迫離地後，吳男即彎腰強吻被害人嘴唇得逞離去，案經被害人向嘉義縣警局民雄分局報案，由嘉義地檢署檢察官偵查起訴。一審被判刑6月。

檢察官認為判決過輕提起上訴，而吳於上訴二審時，竟找來村里百姓連署請法院給予自新機會，二審檢察官主張吳男此舉將會加深被害人的名譽受損及身心痛苦，請求判處更重之刑。

台南高分院審理時，吳男坦承有抱起被害人強吻1秒情事，但強調只是性騷擾、不承認是強制猥褻。惟法官檢視被害人屋內監視器影像認為，被害人在吳男著手侵害行為結束前，即感受到性自主決定權遭受妨害，有出手反抗，縱使整個過程只有短短幾秒，吳男行為已構成強制猥褻罪，並非僅是性騷擾而已。

吳男坦承犯行，表示有委託辯護人與被害人的告訴代理人連絡願賠女方25萬元，並張貼道歉聲明在村裡的公布欄1個月；但被害人要求賠50萬元，且要他登報道歉，因此未能達成和解，他才在案子上訴二審時因怕被法院重判，一時情急失慮才會訴請村民連署向法院求情，請法官不用理會該連署。

法官認為，吳的犯行已造成被害人身心受損，擾亂其平靜的生活，卻想要藉由鄉民連署博取法院同情實屬不該。但考量吳沒有犯罪前科，且事後與被害人和解，也已依被害人之意捐款40萬元給公益團體，終有悔意，法官除判刑6月外也宣告緩刑2年，並命吳男於緩刑期間付保護管束。

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