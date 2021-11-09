跨海匯聚創意火花　兩岸青年點靚申城

記者趙禕/上海報導

一場讓海峽兩岸青年學子認識上海、瞭解上海、喜愛上海的2021「情繫青春」兩岸青年文旅交流活動，在經過半個多月的參觀交流、學習和腦力激盪、碰撞之後，今天以豐碩的成果畫下句點；參與的學生們帶走寶貴的文化記憶，為上海留下精彩紛呈的文創作品。



▲2021「情繫青春．創想申城」活動今天閉幕。（圖／記者趙禕攝）



▲▼兩岸青年學生展示自己設計精彩紛呈的文創作品。（圖／記者趙禕攝）



由中華文化聯誼會、上海市文化和旅遊局共同主辦的2021「情繫青春．創想申城」活動，今年聚焦「創意設計」領域，參與的都是主修時尚、設計相關專業的學生，主要來自東華大學、復旦大學、上海應用技術大學、上海戲劇學院等學校，在三個星期的活動裡，學生們走訪了上海博物館、上海木偶劇團、東方網海上文創、中國旺旺控股有限公司等單位，透過主題參訪、大咖講座、走進台企、海派文化體驗等方式，獲得了豐富的文化交流經驗和實踐內容。



▲學生們在上海木偶劇團參觀學習。（圖／記者趙禕攝）

▼學生們從參觀學習過程裡找出靈感設計文創作品。（圖／主辦方提供）



今天閉幕式最大的靚點就是學生們的「兩岸青年文創設計成果展」，來自海峽兩岸的學生在文化交流中匯聚創意的火花，以文博、木偶等四大主題將近30個IP為基礎，設計出伴手禮、服裝、首飾、裝置、VR視頻等十五大類200多件具有中華文化魅力、海派文化特質的文創作品。



▲兩岸青年學子展示了自己設計精彩紛呈的文創作品。（圖／記者趙禕攝）

來自東華大學時尚設計專業的邵笑，以「老虎」元素設計的作品獲得最佳設計獎，她從上海博物館的老虎雕刻版畫中得到靈感；恰好今年是虎年，她從和來自台灣的同學交流中，了解到台灣「虎爺」的文化，所以設計出一系列文創作品。她把這些作品取名為Woo-Hoo，用代表著驚喜的讚嘆搭配「虎」的諧音。



▲東華大學學生邵笑和她的作品。（圖／記者趙禕攝）

得到最佳作品獎的是在復旦大學就讀的台灣學生楊智茹，她的作品是以上海博物館「大克鼎」為靈感設計的文化體驗作品「記憶的重塑」。楊智茹介紹她的作品是透過交互性的設計，希望消費者在購買文創產品的時候可以透過育教於樂的過程，更深入了解上海博物館的青銅器文化以及中國傳統文化的青銅器鑄造工藝，這是很好的兩岸傳統文化的傳承。



▲復旦大學學生楊智茹和她的作品「記憶的重塑」。（圖／記者趙禕攝）

▼嘉賓駐足欣賞楊智茹的作品。（圖／記者趙禕攝）



對於本屆活動的成功舉辦，上海市文化和旅遊局副局長金雷表示，兩岸青年學生在豐富的活動中經歷了有意義的文化創意之旅，在沉浸式體驗中認知了海派文化的獨特魅力，在近距離觀察中融入了上海城市文化的發展進程；希望通過你們不斷學習和努力，在文創設計領域成為兩岸文旅交流的重要使者和堅強的中堅力量。



▲上海市文化和旅遊局副局長金雷。（圖／記者趙禕攝）

閉幕式上主辦單位感謝了所有在活動協助和指導兩岸青年學生的老師，同時也為表現優異的學生頒獎。



▲東華大學時尚促進中心主任韓哲宇、上海應用技術大學港澳台辦主任陳青長頒發「優秀指導老師」紀念證書。（圖／記者趙禕攝）

▲企業代表向獲得「最受企業歡迎獎」學生頒獎。（圖／記者趙禕攝）

▼上海市文旅局港澳台辦主任/上海文化聯誼會會長鳳智、上海市台辦交流交往處處長吳甲春、上海團市委合作交流部副部長薛錚向獲得「最佳創意獎」學生頒獎。（圖／記者趙禕攝）





▲上海市台辦副主任陽禮華向獲得「最佳設計獎」學生頒獎。（圖／記者趙禕攝）

▼上海市文旅局副局長金雷向獲得「最佳作品獎」學生頒獎。（圖／記者趙禕攝）