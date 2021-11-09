13歲男孩熬夜看EDG奪冠　情緒激動一覺醒來竟發現「睪丸扭轉」　

▲男童看電競比賽興奮過度發生睪丸扭轉的現象。（圖／翻攝極目新聞）

記者魏有德／綜合報導

湖北一名13歲男孩桐桐（化名）6日晚間開始熬夜收看英雄聯盟（LOL）全球總冠軍賽，隨著他支持的大陸戰隊EDG奪冠，桐桐激動不已，興奮地在床上回味比賽過程、輾轉反側，直至凌晨2時許才睡著。桐桐早晨醒來後，發現小腹下身異常脹痛，經檢查確診為左側睪丸扭轉，情況危急，幸虧醫生及時進行手術才成功「保蛋」。

▲男童經醫生急救後順利救回「蛋蛋」。（圖／翻攝荊楚網）

《荊楚網》報導，13歲的桐桐家住武昌，是一名初二學生。平時特別喜歡玩英雄聯盟等遊戲。他6日結束期中考試後，父母同意晚上可以放鬆一下，他便於晚間8時打開電腦，觀看英雄聯盟S11全球總決賽直播。

隨著桐桐支持的大陸戰隊EDG奪得全球總決賽冠軍，他的情緒也隨之激動難平，直播結束後，他甚至都是蹦跳著去洗澡。上床睡覺前還沈浸在興奮的情緒中，直至凌晨2時才睡著。

早上醒來後，桐桐覺得「蛋疼」，下腹有些脹痛，吃早飯時疼痛感加劇，這時，父母發現桐桐的「蛋蛋」有些紅腫，立即將他送往武漢大學中南醫院就診。經檢查，確診為左側睪丸扭轉，扭轉持續幾小時睪丸就很可能缺血壞死，導致不孕。

▲兒童睪丸扭轉發生往往無徵兆，家長須多加留心。（圖／CFP）

該院小兒外科主任張文團隊緊急採取睪丸探查及扭轉復位手術，待睪丸正位後才能清除血塊。手術10分鐘後，睪丸、附睪顏色逐漸恢復正常，血液流通也恢復順暢，桐桐才得以保住「蛋蛋」。

張文表示，孩子進入青春期後，激素分泌波動性較大，一旦出現過度勞累、興奮等情況，都可能誘發睪丸扭轉，「兒童睪丸扭轉的發生往往毫無徵兆，有的甚至在睡夢中發生，孩子一旦有陰囊紅腫、脹痛等不適必須立即就醫，以免喪失治療機會。」

