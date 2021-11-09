14歲弟「偷攀起落架」飛1.5hrs…看同伴高空甩飛亡　17年後現況曝

▲梁攀龍和父母。（圖／翻攝自都市時報）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸一名14歲的少年，曾在2004年上演了一次震驚世界的驚魂之旅，當時，他偷偷爬上飛機起落架上，隨後飛越萬米高空，在零下40攝氏度低溫且缺氧的環境下，硬生生地飛行了1.5小時，最後奇蹟生還。這背後的起因卻是一個令人唏噓的故事，17年過去了，他現況曝光。

綜合陸媒報導，1990年5月，梁攀龍出生在湖南懷化的一個普通家庭。國小階段，梁攀龍成績優異，是同學眼中的學霸，也是老師眼中的乖孩子。升入國中後，一次偶然的機會，梁攀龍隨同學去網吧上網，從此便迷上了打遊戲，開始翹課，學習成績一落千丈。父親得知後，狠狠訓斥了他。這個處於青春期的叛逆少年，一氣之下選擇了離家出走。

2004年3月，梁攀龍偷偷爬上火車，一路挨餓，到了湖南張家界，靠著撿廢品換來的錢，在張家界玩了一個星期後才回家。2004年9月，梁攀龍再次離家出走，他跑到了貴陽，結果遭遇車禍，被撞傷了腿，後來在警察幫助下才回家。

但梁攀龍並沒有因此消停下來，在父母的責罵和管教下，他變得越來越叛逆，開始策劃著如何離開父母、遠離家鄉。不久後，梁攀龍第三次離家出走，也正是這一次，讓他成為了轟動的新聞人物。2004年11月，梁攀龍跑到懷化火車站，悄悄爬進了一列貨運火車的空車廂內。

他在車廂例睡得迷迷糊糊，火車中途停靠時，被工作人員發現。他徑直跳下車廂逃跑了，沿著鐵路一直朝前走，走了很遠後看到站牌，才知道自己已經到了昆明。之後，幾位好心人發現了他，梁攀龍撒謊稱，自己父母離異，沒有人照顧，只好外出流浪。好心人帶他去吃了頓飽飯，然後將他送到救助站。

▲她最後奇跡生還。（圖／翻攝自都市時報）

在這裡，梁攀龍遇到了一個與自己經歷相仿的同齡人-束清。束清14歲，也是因為叛逆從家裡跑出來，已經在外流浪了近1年。同樣的經歷讓兩個孩子一見如故，很快成了好朋友。但他們知道，不久後，救助站就會把他們各自送回父母身邊。

他們都不願回家，趁著工作人員不注意，偷偷逃離了救助站，再一次踏上了流浪之旅。兩人在街上閒逛了一天，傍晚的時候，看到附近機場起落的飛機，想著不如到機場裡逛逛。之後，他們來到昆明國際機場，借著夜色的掩護，利用身材瘦小的優勢，從圍欄的空隙間擠了進去，看到不遠處停著一架飛機，便萌生了去飛機上玩玩的想法。

可是，飛機的艙門有三四公尺高，他們根本上不去，圍著飛機轉了一圈，最終發現在起落架的上方有一個空間。在好奇心的驅使下，兩人順著起落架爬了上去，空間不大，但對兩個瘦小的孩子而言，藏身已經綽綽有餘。前所未有的冒險，讓兩少年既緊張又興奮，他們縮坐在起落架艙的角落中，靜待著飛機的起飛。此時的他們，完全沒有意識到，自己所做的是一件多麼恐怖和危險的事情。

這是一架即將由昆明飛往重慶的3U8670航班，上午8點10分，飛機在跑道上緩緩滑行，然後開始加速。劇烈的震動，以及發動機巨大的轟鳴，令躲在起落艙中的兩個少年慌亂起來，他們手忙腳亂摸索著，努力抓住周圍可以依附的東西。狂風從艙口灌入，吹得無法呼吸，梁攀龍險些被卷出艙外。他緊緊抱住身邊的一根金屬杆，咬牙堅持著，死也不敢鬆開。

又是劇烈地一震，飛機抬離了地面。梁攀龍看到同伴突然閃了一下，定睛望時那個角落已經空空如也。梁攀龍意識到發生了什麼，嚇得幾乎哭出來。他苦苦支撐著，直到飛機升上高空。接著，起落架開始往艙內回收，複雜而冰冷的機械構件，朝著他的身體緩緩擠壓過來。他本能地貼緊角落，瘦小的身軀再一次彰顯了優勢，讓他在起落架與艙壁的狹小縫隙間得以存活。

▲長大後，他重回「故地」。（圖／翻攝自都市時報）

隨後，艙門緩緩閉合。接下來，迎接他的將是長達1個多小時的艱難旅程。飛機航行在萬米高空，稀薄的空氣和零下幾十度的低溫，讓梁攀龍漸漸覺得呼吸困難。他覺得很冷，凍得瑟瑟發抖，身體開始麻木，意識也逐漸恍惚。但慢慢地，他又覺得很熱，把外套都脫了下來。此時的梁攀龍並不知道，他已經近距離接觸到了死神，他所感知到的「熱」，是體溫調節中樞在極度低溫下出現的感知麻痹，這也是為何許多凍死的人會脫掉衣服的原因。

但幸運之神又一次眷顧了他，此時的飛機已經飛臨重慶，飛機開始下降，艙內溫度逐漸回升，缺氧狀態也有所好轉。梁攀龍覺得略微舒服了一些，可就在這時，更大的危險到來了。9點30分，飛機準備降落，起落艙的艙門重新打開，猝不及防的梁攀龍，隨著起落架被甩出了艙外！他踏在飛機的輪子上，死死抱著起落架，幾百公里時速產生的風力，吹得他臉都變了形。

生死關頭，他爆發出了前所未有的潛力，竟憑著頑強的意志，扒著起落架，一點點爬回了艙內。終於，飛機平穩著陸。飛機落地後，地面工作人員發現起落架上纏著一件衣物，於是檢查起落艙，發現了縮在角落、渾身顫抖的梁攀龍。

工作人員立即將他送往醫院，在經過全面的身體檢查後，醫生表示，這個孩子能存活下來，算得上是一個奇跡，良好的肌體和頑強的意志力，幫他撐過了極端條件下的高空之旅。雖然得以生還，梁攀龍的身體卻不可避免地受到了影響，他的聽力和視力嚴重下降，最開始的幾年，耳朵經常出血流膿，診斷為航空性中耳炎和噪音性聽力受損。不過，經過多年的治療和恢復，這些病已基本治癒。

2005年3月，梁攀龍父母向昆明機場和四川航空提出索賠，認為是他們監管不善，才讓孩子有機會進入飛機。昆明市人民法院對此案進行了不公開審理，判決原告梁攀龍敗訴。最終，此案以調解方式結案，航空公司出於人道主義，給梁攀龍家5萬（人民幣，下同）、束清家7萬作為補償。

經過這次無知而荒唐的冒險，梁攀龍性情大變，他戒除網癮，重新回到學校讀書，最終考入重慶美術學院。如今，梁攀龍已是而立之年，他定居重慶，有了自己的家庭，開了一家寵物店，日子過得平和美滿。回憶起年少時犯下的過錯，他至今想起來仍覺後怕，尤其是同伴束清的遇難，更成了他心裡永遠揮之不去的陰影，「他一下子就沒了，他死了，我活著。他非常可愛，我至今還清楚記得他的樣子。」