桃園三界爺文化祭八德三元宮登場　認識先民墾伐水圳歷史

▲桃園三界爺文化祭八德三元宮展開。（圖／市府提供）



記者楊淑媛／桃園報導

2021桃園三界爺文化祭8日於八德區三元宮開跑，在市長鄭文燦帶領下，八德區長邱瑞朝、三元宮主委、市議員呂林小鳳等地方人士，共同宣布包含「主題特展」、「三界爺同堂相聚」、「闖關活動」、「水圳微旅行」、「祈福三獻禮」等系列活動，於今日起至13日正式展開。

市長鄭文燦表示，桃園三界爺文化祭迄今已辦理第4年，為地方重要的文化慶典及信仰，其中台灣主祀三界爺的廟宇共計122座，桃園即有22座，居全台密度之冠，彰顯桃園水圳及埤塘文化與信仰的關聯性。

▲八德區三元宮。（圖／市府提供）



今年市府客家局與八德區公所合作，辦理「2021桃園三界爺文化祭」活動，以「祈新，慶三元」為主題，推出系列活動外，先前更與八德國中合作展出三界爺校園藝文特展，期許藉由三界爺文化活動，讓市民朋友認識先民開墾土地不易的歷史，並愈加珍惜桃園水圳文化。

鄭文燦指出，先民墾伐桃園台地的過程中，有水源灌溉的需求，各族群在水源議題上產生合作，因而共同修築許多埤塘水圳系統，且每修築水圳系統即在附近建立三官廟，祭祀不同族群間共同的神明，透過祭祀天官、地官與水官，分別代表天官賜福、地官赦罪、水官解厄的信仰文化，形成共同的三界爺信仰。

其中三元宮為八德地區最古老的廟宇，創建於清乾隆38年（1773年），並於大正12年（西元1923年）重建完成，歷史悠久，其建築也深具廟宇藝術特色，集合木雕大師葉金萬、石雕大師張火廣、交趾陶大師陳天乞的藝術創作及各式文人的書法對聯組成，深富歷史教育意義。