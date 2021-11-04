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致敬經典塔台用語　星宇航空「純淨白」2022年桌曆今開搶

▲星宇航空2022年桌曆。（圖／星宇航空提供）

▲星宇航空2022年桌曆以純白為基調，象徵新的開始。（圖／星宇航空提供）

記者許維寧／台北報導

星宇航空去年推出「初始號」2021年桌曆獲得好評，今年再推出2022年航空桌曆，2022年桌曆採用純白極簡為主調，並以塔台用語「Cleared for takeoff」為靈感，象徵將繁雜的心境淨空，迎接全新的一年。今天中午已於星宇小舖準時開賣。

星宇航空再續推2022年桌曆。星宇航空表示，今年桌曆以「Cleared for takeoff」為航班起飛前，機場塔台空管人員多以此給予機師起飛指引，星宇航空選擇作為2022金句，代表已準備好航向嶄新的年度。本次桌曆開門頁「2022, clear for______」留空，附上特製字母轉印貼及刮字筆，民眾可在新的一年懷抱純淨的心境，親手印上自己的年度目標。

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星宇航空也說，2022年桌曆以白色為基調，象徵無限可能等著大家揮灑，封面則以潔白紙質及3D打凸工法呈現A321neo優雅機身，並加以燙銀勾勒線條，搭配煙灰藍線圈及霧面的內折式底座。外包裝則為純白的抽拉式收藏盒，桌曆取出後，銀箔襯底映入眼簾，展現低調奢華的設計風格。

另外，桌曆內頁照片則精選特殊視角及構圖拍攝的航機、訓練設備及受訓實況，今年也沿用側邊月份快捷索引、大格記事欄，並可使用轉印貼中別緻的飛機造型，標記搭機日或其他值得期待的日子。

星宇航空表示，2022桌曆售價為新台幣580元，預購期為今日中午12時至15日23時59分，每人每筆訂單限購6本，詳細內容可至星宇小舖。

▲星宇航空2022年桌曆。（圖／星宇航空提供）

▲星宇航空2022年桌曆。（圖／星宇航空提供）

▲星宇航空2022年桌曆。（圖／星宇航空提供）

▲星宇航空2022年桌曆依舊保留去年側邊月份快捷索引。（圖／星宇航空提供）

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