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聖誕節不想一個人！脫單靠這次　內政部辦聯誼8日起報名

戀愛,愛情,男女朋友,交往,表白（圖／記者林世文攝）

▲想脫單的民眾，可把握內政部舉辦聯誼活動。（圖／ETtoday新聞雲示意圖）

記者黃巈禾／台北報導

為提供單身者互動及交往機會，內政部從12月11日起，將舉辦13梯次「愛在有你的城市」單身聯誼活動，男女各有600個名額，前3梯次於11月8日開始受理報名，歡迎年滿20歲以上在台設有戶籍的單身者踴躍參加，攜手走向屬於自己的幸福城市！

內政部表示，去（109）年舉辦的單身聯誼活動，共有近9千位民眾踴躍報名，獲得熱烈迴響，為回應大家的熱切期待，今年繼續舉辦13梯次單身聯誼活動，自11月8日中午12點起，第1、2、3梯次於官網開始受理線上報名。

今年活動相當多元有趣，包含甜點烘焙、咖啡烘豆DIY、實境解謎、桌遊、手作蠟燭、舞蹈體驗等各種主題，有1日遊，也有2日遊的行程。費用1日遊1,200元、2日遊3,600元，最早的第1梯次是12月11日台北1日遊，最晚是第13梯次111年3月19日至3月20日台東2日遊。

內政部提醒，報名時需填寫健康聲明項目，若有一項不符合健康規定、或未勾選誠實填答聲明時，將無法成功報名該次活動。此外，活動當日除了自備口罩，也要攜帶身分證供查驗，未攜帶身分證者不得參加。

活動報到時，亦將量測體溫，並需再次填寫健康聲明書，若經量測3次體溫均超過37.5度，或健康聲明書中有一項不符合健康規定、或未勾選誠實填答聲明者，將禁止進場參加活動，已繳交費用將無法申請退還。

▼內政部舉辦13梯次聯誼活動。（圖／翻攝官網）

▲▼內政部辦聯誼。（圖／翻攝官網）

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關鍵字：

內政部聯誼脫單

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