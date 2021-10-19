　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

六塊肌猛男「狂嗑雞胸肉」　不到一個月險把腎毀了

健身男（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲馬姓男子為了健身，狂吃雞胸肉，吃到腎臟損傷。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者柯振中／綜合報導

現在許多人有健身習慣，適當補充蛋白質等營養，能幫助肌肉修復。不過，浙江省杭州市30歲的馬姓男子為了增肌，每天狂吃雞胸肉，沒想到不到一個月全身無力，健檢才發現腎臟已經損傷。

根據《杭州日報》報導，馬男原先就有健身習慣，肱二頭肌、腹肌等肌群相當發達，身材令人相當羨慕，不過他仍對自己感到不滿意。

後來馬男在某位同好的建議下，買了整箱成品雞胸肉，每天除了早餐以外，其他時間都只吃雞胸肉，20袋雞胸肉沒幾天就全吃光。

▼除了早餐以外，馬男其他時間只要餓了，就猛嗑雞胸肉。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲雞肉,雞胸肉,肉。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

為了避免麻煩，馬男一口氣買了10箱，結果維持這樣的飲食習慣不到一個月，全身充滿無力感，還伴隨腰部痠痛，正巧公司體檢日期到了，於是前往醫院檢查。

沒想到，馬男做完檢查發現，尿液常規檢查異常，到醫院就診才知，腎臟已經損傷。對此，醫師說明，可能是攝取過多蛋白質，導致腎臟代謝負擔過重，因而造成腎損傷。

醫師也提醒，健身沒有錯，雞胸肉、乳清也不是糟糕的東西，但必須把握好攝取量，以免讓身體留下不可逆的傷害。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

 

►主子們，快換「超輕量貓砂」，讓毛孩解放更舒服

ET快訊
醫曝「胃癌7危險因子」　你踩中了幾個？
鄧佳華嘲小玉「我比他好多了」　慘被虧爆

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

六塊肌猛男「狂嗑雞胸肉」　不到一個月險把腎毀了

婦摔傷住養老院…「臀部潰爛」就醫查出性病　警曝：男看護也染病

福建2死3傷刑案！「老實農」山洞拒捕自殺亡　社會同情求：繼續查

第九屆世界中國學論壇在上海開幕　200位學者專家線上線下與會

陸傳試射「高超音速導彈」　趙立堅：是例行的航天器試驗

10天課金21萬元　14歲男玩手遊3個月花光罹癌爸「35萬救命錢」

福州摩天輪蓋到一半倒塌！高達上百公尺「發出可怕碰撞聲」

中共19屆六中全會11／8日舉行　將審議黨史上第3次歷史決議

兩岸民間追溯歷史　各地連線祭祀軒轅黃帝、孔子　　

怪男闖進女生宿舍！女醒來發現「有人在摸」抵抗　慘被打成尿失禁

陳芳語唱《玻璃心》微博被消失！　燦笑反嗆：沒關係，我還有IG、FB

聰明柴走失「到獸醫院」敲門求救　跟醫護人員嗨玩半小時等媽來接！

排隊等到車位竟被後車硬切插隊　溝通被無視「全家直接下車閃人」

張杰摔落空中舞台「滿手都是血」！　「腰椎橫突骨裂」：抱歉讓大家擔心

丫頭「23歲存到100萬」只花5年　曝簡單儲蓄法：人人做得到

鏡頭前秒落淚！陳修將遭爆雙面人　同業揭私底下像惡霸怒批：假慈悲

9歲生還女童「自己爬上岸」獲救！　虎豹潭還有2小失聯家屬焦急痛哭

女駕駛一路亮燈直騎下秒突左切 後方警察「超近車距」慘自摔！

正妹大胃王吃播狂吞「突倒地昏迷」！ 35秒驚悚片曝「催吐滿口牙爛光」

黃金獵犬成全台首隻妥瑞症輔助犬 工作「淡定瞥眼」能救病發患者！

六塊肌猛男「狂嗑雞胸肉」　不到一個月險把腎毀了

婦摔傷住養老院…「臀部潰爛」就醫查出性病　警曝：男看護也染病

福建2死3傷刑案！「老實農」山洞拒捕自殺亡　社會同情求：繼續查

第九屆世界中國學論壇在上海開幕　200位學者專家線上線下與會

陸傳試射「高超音速導彈」　趙立堅：是例行的航天器試驗

10天課金21萬元　14歲男玩手遊3個月花光罹癌爸「35萬救命錢」

福州摩天輪蓋到一半倒塌！高達上百公尺「發出可怕碰撞聲」

中共19屆六中全會11／8日舉行　將審議黨史上第3次歷史決議

兩岸民間追溯歷史　各地連線祭祀軒轅黃帝、孔子　　

怪男闖進女生宿舍！女醒來發現「有人在摸」抵抗　慘被打成尿失禁

新MacBook Pro來了！搭載全新M1 Max晶片　比前代快4倍

《英雄聯盟》D組Final　神秘數字3-3瀰漫…首次「四方加賽」登場

傳北京試射「極音速飛彈」　美防長冷回：這只會提高區域的緊張

陳柏惟高中同學大戰！他力挺3Q澄清：別因年少過節就推論是爛人

AirPods 3問世！續航30小時、售價5990元起　10月26日台灣上市

新北原生種山藥冠軍誕生　農業局推全運金牌山藥

六塊肌猛男「狂嗑雞胸肉」　不到一個月險把腎毀了

馬拉拉發表公開信　要求塔利班「讓阿富汗女孩上學」

日本疫情離奇趨緩！在地人驚呆　專家揭爆炸時間點

鋼鐵人管理層更換風波　球團：吳同喬無權對外代表公司

媽媽玩VR恐怖片抱狗壯膽把屁股當頭猛蹭...毛孩眼神死

大陸熱門新聞

婚宴大螢幕滾動播A片　新郎大暴走結局超療癒

婦臀爛查出得性病　男看護也染病

2死3傷案嫌自殺亡　社會同情求真相

六塊肌猛男狂嗑雞胸肉　一個月險把腎毀了

網紅嗆銀行態度差！怒領2千萬現金開勞斯萊斯載走

空姐街頭候車冷到發抖 海航高管零度夜大街排排站要「感同身受」

50名陸籍留學生被美大學「集體退學」

第九屆世界中國學論壇在上海開幕

恆大許家印捐113億元　登慈善榜第2名

網紅直播喝農藥　網友竟留言：喝下去

男闖女生宿舍　女抵抗被打到尿失禁

神舟13號成功接軌太空站　3太空人「出差」半年

10天課金21萬　男花光罹癌爸救命錢

飯店女店長遭同事砍頭亡！兇手拎著頭顱走一路

更多熱門

相關新聞

汪見爸關籠健身！強行鑽肚下撒嬌

汪見爸關籠健身！強行鑽肚下撒嬌

日本一名32歲上班族挑戰每日100下的腹部肌肉滾輪運動，已持續7個多月，希望能練出《鬼滅之刃》中「伊之助」的身材，但刻苦訓練的過程總是受到家中博美犬「艾瑪(エマ)」的影響，第230天訓練時他突發奇想用柵欄將自己圍起來，不料還是被狗狗發現漏洞強行闖入撒嬌，最後只好無奈地停下手邊動作。

減肥好夥伴！7種雞胸肉懶人料理法

減肥好夥伴！7種雞胸肉懶人料理法

營養師教健身後「飲食黃金比例」

營養師教健身後「飲食黃金比例」

健身秀防災參賽拿獎金！

健身秀防災參賽拿獎金！

翹臀珍激吻小班、腹肌炸裂搶風頭

翹臀珍激吻小班、腹肌炸裂搶風頭

關鍵字：

六塊肌健身腹肌雞胸肉蛋白腎臟尿蛋白

讀者迴響

熱門新聞

高中妹「2天換一個性伴侶」染病了！醫聽成長史超心疼

小玉弟弟「沒有要切割」發聲道歉：我真的很累了

金宣虎「6800字毀滅網爆文」懶人包

小玉會被抓「因動到不該動的人」　鄉民看影片懂了

蕾菈成換臉AV女主　飆罵小玉「噁男」：付錢都幫兇！

小玉籌不出50萬交保金！降為30萬

狂賣換臉謎片賺千萬　小玉上銬畫面曝　

城中城防火門全被拆　濃煙狂竄狠奪46命

即／館長回應「小玉事件」：我也會告

醫曝「胃癌7危險因子」：愛吃宵夜也中鏢！

小玉道德淪喪！YouTuber網紅圈震怒

換臉A片她在封面！球球暴怒「送小玉2字」

名單曝光！小玉換臉謎片「受害者有100+」

好市多「每車一袋」！她驚問：這厲害嗎？

能被3星座愛上　代表你很優秀

更多

最夯影音

更多
陳芳語唱《玻璃心》微博被消失！　燦笑反嗆：沒關係，我還有IG、FB

陳芳語唱《玻璃心》微博被消失！　燦笑反嗆：沒關係，我還有IG、FB
聰明柴走失「到獸醫院」敲門求救　跟醫護人員嗨玩半小時等媽來接！

聰明柴走失「到獸醫院」敲門求救　跟醫護人員嗨玩半小時等媽來接！

排隊等到車位竟被後車硬切插隊　溝通被無視「全家直接下車閃人」

排隊等到車位竟被後車硬切插隊　溝通被無視「全家直接下車閃人」

張杰摔落空中舞台「滿手都是血」！　「腰椎橫突骨裂」：抱歉讓大家擔心

張杰摔落空中舞台「滿手都是血」！　「腰椎橫突骨裂」：抱歉讓大家擔心

丫頭「23歲存到100萬」只花5年　曝簡單儲蓄法：人人做得到

丫頭「23歲存到100萬」只花5年　曝簡單儲蓄法：人人做得到

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面