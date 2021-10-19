六塊肌猛男「狂嗑雞胸肉」　不到一個月險把腎毀了

▲馬姓男子為了健身，狂吃雞胸肉，吃到腎臟損傷。（圖／取自免費圖庫pixabay）



記者柯振中／綜合報導

現在許多人有健身習慣，適當補充蛋白質等營養，能幫助肌肉修復。不過，浙江省杭州市30歲的馬姓男子為了增肌，每天狂吃雞胸肉，沒想到不到一個月全身無力，健檢才發現腎臟已經損傷。

根據《杭州日報》報導，馬男原先就有健身習慣，肱二頭肌、腹肌等肌群相當發達，身材令人相當羨慕，不過他仍對自己感到不滿意。

後來馬男在某位同好的建議下，買了整箱成品雞胸肉，每天除了早餐以外，其他時間都只吃雞胸肉，20袋雞胸肉沒幾天就全吃光。

▼除了早餐以外，馬男其他時間只要餓了，就猛嗑雞胸肉。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



為了避免麻煩，馬男一口氣買了10箱，結果維持這樣的飲食習慣不到一個月，全身充滿無力感，還伴隨腰部痠痛，正巧公司體檢日期到了，於是前往醫院檢查。

沒想到，馬男做完檢查發現，尿液常規檢查異常，到醫院就診才知，腎臟已經損傷。對此，醫師說明，可能是攝取過多蛋白質，導致腎臟代謝負擔過重，因而造成腎損傷。

醫師也提醒，健身沒有錯，雞胸肉、乳清也不是糟糕的東西，但必須把握好攝取量，以免讓身體留下不可逆的傷害。

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