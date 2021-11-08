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LOL奪冠「EDG隊員」1人爽賺1間房　幕後富二代老闆起底

EDG戰隊奪得本屆《英雄聯盟》世界冠軍。（圖／翻攝自微博）

▲EDG戰隊奪得本屆《英雄聯盟》世界冠軍。（圖／翻攝自微博）

圖、文／CTWANT

遊戲《英雄聯盟》（League of Legends，LoL）S11全球總決賽6日晚間在冰島登場，中國EDG戰隊歷經5小時苦戰，最終以3：2戰勝衛冕軍，奪得本屆冠軍獎杯，消息讓大陸玩家陷入瘋狂。據悉，EDG奪冠後，除了可獲得48.95萬美元（約新台幣1363萬餘元），每位成員還能得到老闆獎勵的房子，可說是滿載而歸。

《北京商報》報導，EDG戰隊奪冠讓大陸電競圈為之沸騰，大批玩家拿著EDG的隊旗在家中、商圈、學校內歡呼著，慶祝著這一興奮時刻。此時此刻，一則前2天發布的微博「老板，能不能奪冠就送房，每個隊員一套！」再度被挖出，引發熱議的同時，也讓外界關注到EDG戰隊背後的老闆朱一航。

公開資料顯示，朱一航是合生創展集團創始人朱孟依的長子，因此也一直有著「地產圈富二代」的標籤，但相較於房地產布局，他在電競圈內的動作更值得注意；早在2013年，朱一航透過廣州超競公司投資，創辦了EDG電子競技俱樂部，旗下擁有《英雄聯盟》、《王者榮耀》、《絕地求生》等分部。

除了EDG電子競技俱樂部外，廣州超競投資有限公司旗下，還控股廣州超競教育投資有限公司、上海超競文化傳播有限公司、深圳嗶吡互娛科技有限公司、廣州競紀投資有限公司等多家公司，使得朱一航的超競集團覆蓋了電競運營、電競教育、主題產業園、新文創等一系列產業鏈。

不只是游戲，新能源汽車上也有朱一航的身影，今年1月5日，廣汽集團發布增資擴股公告，合營公司廣汽蔚來新能源汽車科技有限公司，通過引入戰略投資者實施增資擴股方案，共計增資約24.05億元，其中廣東珠投智能科技投資有限公司作為戰略投資者增資約19.23億元，背後正是朱一航，身家十分雄厚。

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