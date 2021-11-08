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寒冬來襲！最強禦寒神物「超導石墨烯毯被」上市

【企劃特輯】

▲▼ 寒冬來襲！最強禦寒神物「超導石墨烯毯被」上市 。（圖／業者提供）

2021年被稱為「石墨烯年」，被視為「黑科技」的石墨烯塑崩褲在林美秀、吳淡如代言推廣之下，短短半年就大賣十多萬條，也讓石墨烯材質的循環、健康效果廣為人知；面對「今年會超冷」的冬季，「超導石墨烯毯被」被視為抗寒必備的神物，養身達人建議：超導石墨烯毯被可以在十秒就能升高溫度，並且經過紡研所的檢測，可以提高血流量、血流速，讓手腳循環、不冰冷，對家有銀髮族、心血管疾病的長輩有很好的防護效果，建議居家準備一條，抵抗寒冬的威脅。

蓄熱升溫、助循環 石墨烯毯被視為「動能毯」

石墨烯是一種天然材質，它近乎透明且柔軟、原子排列緊密，連最小分子結構的氦都無法穿透它，被視為21世紀最顛覆的材料；加入「超導布」的石墨烯棉被，甚至不須要插電，就可以感應人體波長，瞬間升溫、蓄熱保暖效果，達到幫助促進新陳代謝的效果，更勝以往的紅外線毯被；因為有很好的循環功能，增加血流量、血流速的效果，還獲得醫療級器材認證，被專業人士稱為「動能毯」。

▲▼ 寒冬來襲！最強禦寒神物「超導石墨烯毯被」上市 。（圖／業者提供）

▲「第二代超導石墨烯毯被」總共有四層石墨烯材質，同時為了提升保暖效率，還多加一層「超導布」，升溫保暖效果大躍進。【官網優惠組】→設連結https://ppweb.tw/aj73y

第二代石墨烯毯被 多加「超導布」效果大躍進

吳淡如、林美秀代言的「第二代超導石墨烯毯被」是第一代石墨烯棉被的進化版，從表面到裡被，總共有四層石墨烯材質，同時為了提升保暖效率，還特別多加一層「超導布」，根據紡研所檢測，可以提高體溫大約3度，達到瞬熱、蓄熱、恆溫的超強保暖效果，不用插電，就能禦寒保暖，節能省電又安全。

▲▼ 寒冬來襲！最強禦寒神物「超導石墨烯毯被」上市 。（圖／業者提供）

▲都叫「石墨烯棉被」但效果卻差很大，消費者購買時要特別留意！【momo購物網 石墨烯能量超導被】→設連結https://chshop.work/khCGk

一洗就無效！專家提醒：勿貪便宜，買到普通被

織品專家提醒消費者：一般市售的傳統石墨烯棉被因為技術問題，石墨烯材質放入洗衣機清洗之後，就會大量流失，失去原本的效果，變成一條普通的棉被；但「第二代超導石墨烯毯被」克服了技術障礙，運用獨家的「剝離法」製作，讓石墨烯永久崁入棉布纖維中，不會因為水洗而流失，效果永久有效，選購時，千萬不要因為貪便宜，買到一條完全沒有效果的普通棉被。

林美秀＆吳淡如合體雙代言
禦寒神物「超導石墨烯毯被」哪裡買？
●官網優惠組：https://ppweb.tw/aj73y
●momo購物網 石墨烯能量超導被：https://chshop.work/khCGk

●PP醫療級石墨烯粉絲專頁：https://reurl.cc/gzGvjL

●LINE 官方帳號：https://line.me/ti/p/@353xwgrr

●PP石墨烯官方諮詢專線：080-000-5199、0800-520-367

https://youtu.be/kpUt1PRjpJM

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