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打BNT後「2大症狀」要注意　醫生點名1行為：真的是玩命

疫苗、打疫苗、接種疫苗、新冠疫苗。（圖／記者呂佳賢攝）

▲施打BNT後「注意2症狀」，醫生曝一件事：「真的是玩命行為」。（圖／記者呂佳賢攝）

記者趙蔡州／綜合報導

台灣施打新冠疫苗持續進行，復健科醫師侯鐘堡在臉書粉絲團表示，他日前騎車挑戰武嶺時，有朋友在接種BNT疫苗後堅持參賽，結果過程中覺得心臟不舒服，心跳比平常快許多，最後只好棄賽，讓他感嘆「真的是玩命行為」，也提醒民眾，若打完BNT後出現2症狀，真的劇烈不適，最好還是到醫院檢查。

侯醫師在臉書《堡醫師的痠痛堡健室》透露，他有一位好友這次跟他一起挑戰武嶺，不料在騎車過程中覺得心臟不舒，正常人每分鐘心跳是50到60下，而好友在休息時，心跳就達到110下，開始騎車後更達到160到170，比平常120高出許多，好友忍著不舒服騎到大禹嶺後，就選擇棄賽了。

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▲騎單車,腳踏車,運動。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲侯醫師表示，朋友星期四打疫苗，星期日早上就劇烈運動，真的是玩命行為。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

侯醫師說，這一位朋友平常電我電的不要不要的，看到對方棄賽的時候，他真的超訝異，因為對方是最不可能棄賽的人，進一步詢問後才知道，好友星期四打了疫苗，星期日早上就來劇烈運動，讓他感嘆「真的是玩命行為」。

他指出，好友也坦承說，在平地就有不舒服的感覺了，結果還是死撐、硬撐了好大一段路，「後來才發現，還好他有棄賽的勇氣，不然我們可能就要失去他一個騎車的好朋友了」。

他也提醒，打BNT疫苗容易有心臟不適，很有可能是心肌炎，若是覺得打完「心跳加速、胸口悶痛」，真的劇烈不適就到急診室，醫師會做相關檢查，而目前心肌炎只有支持性療法，預防勝於治療，「打完疫苗一定要多休息，休息兩周是比較安全的，多喝水及睡眠充足，不要一時衝動跑去運動喔」。

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