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桃園萬聖城傳工作人員人牆擋遊客拍照　反嗆民代：歡迎刪預算

▲桃園萬聖城工作人員「人牆」阻擋遊客拍照　

▲桃園萬聖城傳工作人員「人牆」阻擋遊客拍照。（圖／市府資料照）　

記者楊淑媛／桃園報導

桃園萬聖城活動7日於高鐵桃園站前廣前落幕，市議員黃敬平指出6日晚間活動剛結束他正欲離開，突然接受遊客委請拍照，未料卻遭活動方以趕忙清場為由，6名工作人員竟態度惡劣以「人牆」阻擋，黃敬平雖請工作人員通融，未獲同意卻反嗆「歡迎刪掉明年萬聖城的預算！」

對於市府活動工作人員態度惡劣對待遊客，並反嗆市議員「歡迎刪掉明年萬聖城的預算！」情事，市府觀旅局表示，發生衝突後市府已立刻了解，活動會保留足夠的清場時間，不允許這樣的行為再發生。

黃敬平市議員細說事情經過指出，桃園萬聖城活動於6日晚間10點宣佈結束要散場，工作人員開始進行清場，遊客魚貫由四面八方向出口緩緩移步離開，他正好也要離開會場，就在10點 2分，一對講話口音有濃厚港式腔調的遊客夫妻，帶著一歲多的女兒，正把握最後要離場前的短短一、兩分鐘，在場內大地球地景下的小南瓜燈裝置佈景前拍照，想要留下美好的回憶。

大腹便便的懷孕女子看到他恰巧經過，以廣東腔的國語開口請他幫她和先生、女兒全家福拍照留念。由於這對夫妻請他拍照的小型平板是折疊型的新款3C產品，他不太熟悉確認幫她們拍的照片是否有確實拍到，此時正在跟這對遊客夫妻確認同時，工作人員就群起圍過來趕人了，甚至有6個人站成一排，直接就擋在南瓜燈飾造景裝置前，不給拍！企圖以「人肉佈景」組成人牆擋在裝置造景前阻擋繼續拍攝。

不滿工作人員做出這種極為不禮貌的行為，向來熱心為民服務的黃敬平直接表示：「你們急什麼急，人家拍完這一、兩張照片，一下就走了，你們難道不懂什麼叫通情達理嗎？」想不到，工作人員也直接拒絕說：「不好意思！我們清場善後也需要花時間！」

黃敬平繼續說：「誰會想留在這鬼空地流連忘返！拍個最後一張照片也不行？拍完馬上就走了！」工作人員不同意，接著不斷趕人走，並阻擋拍照。黃敬平氣得嗆他們：「以你們這種服務態度和工作精神，丟臉丟到國外！你們這樣辦活動的預算，明年就不用再辦了，預算就全刪光了吧！」工作人員聽到他的嗆聲，也跟著反嗆：「好啊！要刪就刪！歡迎你刪！」

旁邊的那一對夫妻遊客見狀，很是尷尬，該對夫妻的先生還試圖安撫他的情緒，頻頻告訴他沒有關係、算了！黃敬平則對於該對夫妻沒拍好照片就被急著趕出場外，很是掃興表達歉意，並跟他們說不好意思！

黃敬平感慨，人家也許將來也不常有機會再來台觀光遊玩，最後散場這一、兩分鐘用人牆粗暴的阻擋遊客對南瓜燈飾造景裝置拍照，非常不可取！2021年桃園萬聖城場內不下雨已兩天，場內積水漥地處處都不排除、除了仿韓劇《魷魚遊戲》的「一二三木頭人」之外，其餘設施缺乏互動，內容乏善可陳不說，工作人員態度惡劣，全無將心比心的服務精神，急著趕人，還反嗆預算要刪就刪。

桃園園萬聖城活動於10月30日至11月7日在桃園高鐵站前廣場舉辦，吸引許多親子參加，未料此起活動因工作人員的態度，再度引發承辦方「有後台」及地方盛傳桃園超多限制性規格標案爭議。

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