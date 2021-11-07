▲桃園地政「i取號」服務，綠黃紅三顏色線上輕鬆掌握等待人數。（圖／地政局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府地政局自8日起提供「地政i取號」服務，民眾至桃園市各地政事務所洽辦業務前，可先利用自己的專屬取號機，於手機查看現場等待人數並直接完成線上即時取號，除減少現場等待時間外，亦可以避免群聚或接觸感染風險，歡迎多加利用。

▲桃園地政「i取號」服務。（圖／地政局提供）

地政局蔡金鐘局長表示，民眾到地政事務所洽辦業務，需使用取號機取號，為配合防疫措施，桃園市各地政事務所除已提供服務現場揮手取號方式讓民眾免接觸取號外，目前更積極推動智慧行動服務，民眾可透行動裝置APP或網站「地政i取號」服務，即可查看桃園各地所現場即時之「目前號碼」及「等待人數」，再由服務頁面直接進行取號，將自己手機轉換為專屬的取號機，並且無需另外取得紙本之號碼牌，除防疫措施進一步升級外，更可以減能減碳，一舉二得。

蔡金鐘進一步說明，該局利用系統預估可能等候時間，並於網頁各據點「等待人數」欄位，以綠、黃、紅三個顏色來表示，方便了解各地所等候狀況；綠色等候人數為10人以內、黃色為10至20人、紅色為20人以上，民眾可輕鬆掌握服務現場等待人數，並自行預估到達現場路程所需時間，算好時間再出門，省時又便利。