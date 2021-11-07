首例！這國強制5歲以上兒童打新冠疫苗　優先預留150萬劑BNT





▲哥斯大黎加疫苗完整接種率為54%，12歲至19歲年輕族群有近四分之三的人至少施打一劑疫苗。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

中美洲國家哥斯大黎加（Costa Rica）衛生部發布最新政策，5歲以上兒童也必須接種新冠疫苗，創下全球首例。路透形容，這也讓多年來兒童接種傳染病疫苗清單再加一項，也就是除了小兒麻痺症、天花等疫苗外，新冠疫苗也成為其中之一。

哥斯大黎加衛生部長薩拉斯（Daniel Salas）宣布此項新政策時說，「我們的基本疫苗接種計畫，讓我們有機會抑制多種病毒，讓未成年人免於痛苦、健康後遺症甚至是死亡。」

哥斯大黎加人口總數約為510萬人，新冠感染率近來呈現下降趨勢，截至目前的染疫病歿個案約7000多例。依據官方統計，全境疫苗完整接種率為54%，12歲至19歲年輕族群有近四分之三的人至少施打一劑疫苗。

哥斯大黎加已和輝瑞藥廠簽署協議，從2022年3月開始為所有12歲以下兒童接種疫苗。協議寫明，哥斯大黎加將獲得350萬劑輝瑞疫苗，其中150萬劑將預留給5至11歲的兒童，其餘疫苗則將作為加強劑，提供給免疫力低下或年長的族群。

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