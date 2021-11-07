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社會 社會焦點 保障人權

獨／碧潭天鵝船管理員救溺30命　擋好兄弟「抓交替」燒金紙賠罪

記者陳以昇／新北報導

新北市新店區碧潭風景區渡船碼頭，從事租借天鵝船遊潭的員工，日前發現一名老婦人自吊橋上墜落潭內，立即開小船前去搭救，幸好拉上來時，老婦還有呼吸心跳；員工表示在這裡工作20多年，大約救起20多人，但也有不幸往生，事後也會在岸邊燃燒紙錢，讓他們一路好走，默默做功德。

▲▼74歲陳姓老婦在碧潭落水，天鵝船管理員管祖興將她救起送醫 。（圖／管祖興提供）

▲74歲陳姓老婦在潭落水，天鵝船管理員管祖興將她救起送醫 。（圖／管祖興提供）

據了解，10月28日上午，在碧潭渡船碼頭從事天鵝船租借的52歲管祖興，聽到有人大喊「有人掉下水」，管男看到水面一個紅色物體在潭面載浮載沉，立即開小船前往查看，靠近時果真是一名身穿紅衣的74歲陳姓老婦人，隨即將她拉上船。

▼碧潭天鵝船管理員管祖興20多年來救起近30名溺水者 。（圖／記者陳以昇攝）

▲▼碧潭天鵝船管理員管祖興20多年來救起近30名溺水者，每次都會燒金紙向好兄弟賠罪擋「抓交替」 。（圖／記者陳以昇攝）

管祖興檢視老婦人還有呼吸心跳，原本要幫她做CPR，但見腰際綁著尿袋，胸口還有開刀痕跡，擔心壓胸會造成二次傷害，幸好還有脈搏，但沒有意識，沒多久老婦吐出一口水，待救護人員到場後，將她送醫急救，幸運救回一命。

▼管祖興都會燒金紙向好兄弟賠罪擋「抓交替」 。（圖／記者陳以昇攝）

▲▼碧潭天鵝船管理員管祖興20多年來救起近30名溺水者，每次都會燒金紙向好兄弟賠罪擋「抓交替」 。（圖／記者陳以昇攝）

管祖興表示，在碧潭風景區工作近20年，親眼目睹很多意外，大約救起2、30人，印象最深刻是在2019年9月間，2名女子租借天鵝船遊潭，原本一個小時要返回，但時間過後卻沒有回來，他立即開小船查看，在天鵝船上看到隨身包包及鞋子、藥袋，還有一張字條「我失去了希望」，3天後找到2人時，已成冰冷遺體。

▼兩名女病友溺水，天鵝船上遺留藥袋、遺書、救生衣。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲▼搜救。（圖／記者陳雕文翻攝）

事後家屬質疑租借天鵝船業者有過失致死疑慮，提告並要求賠償，法官審理後不予起訴；管祖興喊冤，「我們有提供救生衣，她們死意堅決脫掉，我們能怎麼辦？」但他仍表示不會因為這樣而見死不救，每次如果有救到人都會在潭邊燒金紙，一方面燒給好兄弟擋了祂們「抓交替」，二方面讓亡者一路好走。

根據新北市消防局統計，2020年間，光在碧潭通報急難救護案件有35件，救起來的有16人次，其中也包含救起後無生命跡象的民眾，消防局呼籲切勿因一時衝動，造成無法挽回的傷痛，如果有走不過去的難關，應尋求相關機構協助，自殺不能解決問題，請珍惜生命！

我沒有遲到，是時間遲到了！

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▼新店碧潭溺水事件頻傳，2020年間消防隊救起16人次。（圖／記者陳以昇攝）

▲▼碧潭天鵝船管理員管祖興20多年來救起近30名溺水者，每次都會燒金紙向好兄弟賠罪擋「抓交替」 。（圖／記者陳以昇攝）

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