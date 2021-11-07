騎車不開燈還滑手機...25歲女遭攔查哭了！原來遭通緝又酒駕

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市一名黃姓女子（25歲）6日凌晨騎機車外出時，不但沒開車燈還邊騎車邊滑手機，在路上遇到巡邏員警，黃女在盤查時報假身分給警方，警方清查後發現，黃女身上居然背了兩條通緝，而且酒測值高達0.93毫克，當場將黃女逮捕。

▲高是一名女子深夜騎車不開燈引來警方攔查。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

苓雅警分局凱旋派出所員警6日凌晨巡邏經過建國一路、武廟路口時，見一名女子深夜騎著機車，沒開車燈還一邊滑手機，於是將她攔下盤查，女子被攔停後不斷跟員警道歉，員警發現女子神情恍惚、淚流滿面，還以為她身體不適，但女騎士委婉拒絕就醫。

▲黃女不但身背兩條通緝還酒駕。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

員警查詢女子身分時，女子先是給了員警一個錯誤的身分證號碼，但員警比對照片後發現女子謊報身分，女子又改稱自己沒帶身分證，員警直覺有異，再次詢問，女子見瞞不過警方，才終於報出自己的真實身分證號碼，員警一查，發現黃女身背妨害自由和詐欺兩條通緝。

離譜的是，黃女不但遭通緝，警方對她進行酒測，酒測值竟高達0.93毫克，全案詢後依妨害自由通緝案、詐欺通緝案、公共危險案，分別移送高雄地檢署偵辦以及台中地檢署偵辦。

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