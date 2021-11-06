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大崙國中60周年校慶　師生祝「大學長」邱奕勝2022桃園市長必勝

▲大崙國中60週年校慶　

▲大崙國中校慶，師生祝福「大學長」邱奕勝(右一)參選2022桃園市長一路領先勝券在握。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市大崙國中6日舉行60週年校慶運動大會，議長邱奕勝以校友身分，返校參加，受到師生熱烈歡迎。由於邱議長從政以來，對於母校的教育建設爭取，不遺餘力，讓家長們相當有感，該校附設月眉非營利幼兒園小朋友，由老師帶領活潑進場並與「大學長」邱議長合照，祝福邱議長獲國民黨提名參選2022桃園市長，一路領先、勝券在握！

▲大崙國中60週年校慶　

▲校友回娘家。（圖／記者楊淑媛攝）

邱奕勝議長表示，大崙國中今年60歲生日，他是該校第13屆畢業生，由於是偏鄉小學，校風純樸，迄今小學同學和對母校的情感都相當深厚；第14屆桃園縣議會當時縣府的總預算才300多億，今年僅教育局送到市議會審查的預算即多達500多億，代表這些年來，桃園的變化和成長，而走過過去的桃園縣邁入現今的桃園市，期桃園海闊天空、迎接新的未來。

▲大崙國中60週年校慶　

大崙國中校長祁樹華表示，大崙國中於民國50年創校迄今，歷屆校友共16,315人，在各行各業都相當有成就，60週年校慶運動大會，同時也在學校活動中心舉辦藝文展，校方以家有喜事的感恩心辦理，邀請歷屆校友回娘家，並和學生們一起進場，學校各班級同學於進場時，並精心以各種裝扮表演精彩舞蹈，相互PK，熱鬧滾滾。

▲大崙國中60週年校慶　

▲各班級同學精心以各種裝扮表演精彩舞蹈，相互PK。▼月眉非營利幼兒園小朋友和「大學長」邱奕勝議長及地方人士。（圖／記者楊淑媛攝）

▲大崙國中60週年校慶　

祁樹華校長也說，大崙國中向來以「品格學校」著稱，以「誠正勤樸」為校訓，以「創新、健康、友善、人文」為願景，形塑學生成為溫良敦厚的「好學有品崙中人」。積極辦理語文抽背、榮譽卡積點活動、免費實驗操作營隊、推動科學教育及閱讀教育、開辦全校免費夜自習、美感教育、探索體驗，爭取免費機器人及創造力開發營隊、提供學子學習績優及進步獎勵金、外籍教師入校教學、成為雙語課程亮點學校；透過多元的觸發與激勵，增進學子自我信念與學習效能。

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