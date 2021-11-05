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今天最暖和！明起2段式變天　氣溫溜滑梯「暴跌15°C↑」預報圖曝

▲▼氣象局預報員謝佩芸11/5預報說明。（圖／記者宋良義攝）

▲今日天氣穩定，是未來一周最溫暖的一天。（圖／記者宋良義攝）

記者李宜秦／台北報導

今天是未來一周最溫暖的一天，白天高溫上看31度，周末兩日受到鋒面通過及東北風增強影響，北、東濕涼。下周一起東北季風或大陸冷氣團南下，周三前濕冷、周三後乾冷，周二到周四是冷空氣影響最明顯的時間，天氣轉乾受到輻射冷卻影響，清晨可能出現13度左右低溫，整天氣溫也僅約15度。

氣象局預報員謝佩芸表示，今天大環境風場轉為東南風，各地氣溫回升，南部、東南部雲多，台東、恆春半島、屏東有局部陣雨，基隆北海岸、宜花有零星雨勢，其他地區天氣晴朗穩定，北部、宜花高溫28到29度，中南部30到31度。

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周末兩日有微弱鋒面通過，加上東北風略為增強，北部、東半部降雨機率提高，不過降雨情況不會很明顯，溫度略降，中南部則不受影響，高溫仍約31到32度。

▲▼氣象局預報員謝佩芸11/5預報說明。（圖／記者宋良義攝）

▲冷空氣來襲，氣溫在周日將溜滑梯式下滑。（圖／記者宋良義攝）

周日深夜開始東北季風或大陸冷氣團南下，帶來今年第一波有感冷空氣，下周感受明顯轉冷，下周一北部、中部轉冷，周二南部也會感受變冷，另周一、二受到華南雲雨區影響，北部、東部濕冷，中部有零星短暫雨，南部山區也有局部降雨，降雨加上降溫，冷的感受會較明顯。

周三後水氣逐漸減少，天氣轉為乾冷，由於天氣較乾，可能會有輻射冷卻作用，清晨低溫下探13度，早晚低溫北部、東半部約15度，中南部17、18度，空曠地區氣溫再更低1到2度。

在降雪方面，氣象局不排除下雪機會，但由於最冷的時間點剛好轉乾，溫度及水氣條件可能無法搭配，因此追雪必須碰運氣。

氣象局預報員官欣平表示，本次轉冷分為濕冷及乾冷，雖然乾冷期間可能有輻射冷卻影響，但輻射冷卻時間多出現在清晨，且時間很短，加上轉乾後北、東白天氣溫略升，感受也不如下雨時寒冷，因此氣象局有將整體溫度預報往上調整，不過整體而言下周都較冷，目前尚未有明顯回暖的時間點。

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