高美濕地「陸化嚴重」原因曝光　莞草面積銳減近半

▲▼因為沒颱風帶來營養鹽，使得高美濕地陸化嚴重面積銳減近半。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

被國際旅遊雜誌譽為一生必遊一次的台中市高美濕地，由於蘆葦面積高達三座足球場，使得雲林莞草分布面積較前年減少45.8%，造成濕地嚴重陸化，市議員楊典忠呼籲市府不能只看到天邊的晚霞，而忽略腳下的濕地陸化，市府農業局表示，初步研判因為近幾年颱風數偏少，無法從外海帶來足夠的營養鹽供雲林莞草生長，將邀集專家學者共商改善對策。

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楊典忠拿出他去高美濕地所拍的照片，照片裡面的一大片綠色植物是蘆葦，面積約達三個足球場，由於蘆葦是造成濕地陸化的植物，難道市府要請怪手清除嗎？他質疑請怪手在濕地上清除互花米草與蘆葦，是解決陸化的最佳方案嗎？

楊典忠說，「109年度台中市濕地型保護區經營管理計畫」提到，高美濕地靠近一號海堤的採樣區，已經沒有雲林莞草生長，而且陸化植物覆蓋比例越來越高，尤其在高美濕地二號海堤及番仔寮海堤外側，市府委外研究造成濕地陸化的原因，包括有潮汐漲退潮累積的漂砂、季風夾帶的飛沙、及植物根系造成固沙現象等原因，市府除了每年花錢除草外，應該要有更積極對策。

農業局指出，為保護濕地內雲林莞草生長環境，積極採用機械方式移除外來入侵植物，2017年起統計至今，移除互花米草共計3.3公頃，2019年已移除蘆葦1.15公頃。

農業局強調，有關高美野生動物保護區中雲林莞草分佈問題，已協請東海大學持續監測，初步研判因近幾年台中市颱風數偏少，無法自外海帶入足夠的營養鹽供雲林莞草生長利用所致，後續將持續監測，研商改善方案。