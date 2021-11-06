快訊／第十四輪開打莫德納！　莊人祥：是否開放混打待評估

記者嚴云岑／台北報導

第13輪疫苗預約率僅5成，加開的第一劑AZ也於昨日開打。指揮中心今（6）日公布第十四輪規劃，將開放莫德納供民眾預約，因此不會從疫苗預約平台上移除，至於混打因為要系統配合，也在評估是否能夠趕在第十四輪上路。

指揮中心規劃，第13輪將提供BNT疫苗與AZ疫苗第一劑，以及BNT疫苗已接種第一劑間隔滿4週以上與AZ疫苗已接種第一劑間隔滿10週以上對象第二劑接種，預期符合資格有242.6萬人，11/3開放預約，11/5開打；當中50歲以上民眾可能同時符合AZ與BNT第一劑，莊人祥說明，此類民眾有兩個選擇，如果當初意願登記AZ、BNT都有選，可以依照自己意願選擇。

莊人祥日前也說明，第13輪BNT疫苗預期提供143.9萬人，當中第一劑58.1萬，第二劑85.8萬；AZ疫苗預期提供98.7萬人，當中第一劑15.9萬，第二劑82.8萬人。

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指揮中心4日也宣布第13輪疫苗加開AZ第一劑，對象為10/26前登記AZ的18~49 歲民眾，自11/4下午4時起至5日中午12時止可預約，即起也投入施打。

由於第十三輪疫苗預約不佳，指揮中心已開放未於疫苗平台預約接種者，可自行到指定合約院所接種BNT、AZ。被問及未來是否會停用疫苗平台，回歸到院所自行預約？莊人祥表示，目前BNT、AZ第二劑依然是以平台為主，尤其第十四輪有莫德納，但會持續檢討平台是否有可改進的地方。