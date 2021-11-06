蛇蠍女狠殺包養男...腳尾錢遭分批盜領　檢抗告要羈押林母、林弟

▲▼林女狠殺張男後，張男帳戶內的「腳尾錢」還多次遭盜領，彰檢認為被交保的林母、林弟有逃亡可能，已提抗告盼羈押2人。（圖／翻自當事人臉書）

記者鄧木卿／彰化報導

彰化驚爆林姓酒店女夥同全家殺害包養她的張姓男子，檢警「以錢追人」，調查發現，連張男存入兒子帳戶的錢也遭多次盜領，而林女、林父已遭收押，林母及林弟則交保，不過，彰檢認為案情重大，林母、林弟有逃亡、串證之虞，也向法院再提抗告，盼一併羈押2人。

面貌姣好的林女2020年與張男認識後，張男隨即被她迷得團團轉，於是每個月以10萬元包養林女，2人也經常出雙入對，張男甚至還買了一輛高達200多萬的BMW新車給她，對她相當寵愛，沒想到卻遭到狠心殺害。

張男遺體被發現時，身軀已經浮腫腐壞到面目無法辨識、屍體上被綁了2塊約40公斤的空心磚，手腳都被麻繩綑綁，眼睛也用膠帶矇住，而之後更是發現，其腹部內也被塞滿石塊，可見兇手手段兇殘。

目前林女、林父已遭收押，法官考量林母、林弟2人坦承犯行，且未實際參與殺人，涉案情節不重，才給予各10萬元交保，且限制住居，但彰檢認為案情重大，林母和林弟有逃亡串證之虞，已向法院再提抗告。

檢警調查，張男生前將大筆金錢存入兒子帳戶內，兒子在張男跟林女回彰化後，發現聯繫不上父親張男，但帳戶內的錢卻一再被領走，因此報案。