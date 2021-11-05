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社會 社會焦點 保障人權

母資助135萬買房！「同住7年」不肖兒嗆：搬出去…持助行器砸傷她

▲▼老人,婦人,阿嬤,奶奶,手。（圖／免費圖庫pixabay）

▲周婦提供135萬購屋資金給兒子，卻遭對方持助行器砸傷、趕出家門。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者陳羿妏／綜合報導

周姓婦人2013年8月間資助購屋資金135萬給林姓兒子，且購屋後兒子會讓她一起住到百年後，怎料，她卻於2020年10月間，遭兒子用助行器砸傷，並趕出家門。事後，周婦決定不忍，提告請求撤銷贈與。一審周婦勝訴，案經上訴，二審台中高分院日前審理後，維持原審結果，全案定讞。

判決指出，周婦主張，林男希望她資助購屋資金，且答應她能一起住到百年後，她便於2013年8月3日匯款135萬給兒子，2人隨後於2020年5月間入住林男所買的房子。豈料，同年10月17日，林男卻以助行器砸傷她，害她受有右側下巴及右側肩膀瘀挫傷等傷害，隨後，還被趕出家門。上述種種行徑讓周婦決定提告撤銷贈與，要求林男返還135萬。

林男辯稱，當時母親拿出135萬時，並未說明贈與用途，亦無附加任何條件，並非所謂的「附有負擔」，再加上當時母親一昧吵鬧，根本聽不進去他說什麼，他才會拿助行器瞄準旁邊的牆壁砸，藉此宣洩一下，希望母親能聽他說話。他強調，他根本沒有砸到母親，若是故意砸母親，怎麼可能只有擦到邊邊，母親傷勢不可能如此輕微，故聲請駁回。

周婦則表示，當天是因為林男把電源切掉，她見狀便詢問「為何把電切掉？」隨後林男就要求她搬出去就對了，接著她再問「我腳這樣怎麼搬」，林男聽完卻拿助行器砸她的肩頸下方。另外，周婦已聲請民事暫時、通常保護令獲准。

台中高分院認為，助行器是體積不小的硬物，母子倆爭吵過程中，林男身為一個智識正常的成年人，應能預想到任意丟擲助行器，可能會造成母親受傷，足以認定林男有傷害母親的間接故意，再加上母親受傷的位置並非只有一處，因此不採信林男說詞。綜上，台中高分院審酌後，判周婦勝訴，全案定讞。

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