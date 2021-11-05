沒平台預約也可打疫苗！台大醫院今起開放AZ、BNT2時段門診掛號

▲台大醫院開設AZ、BNT疫苗門診。（圖／翻攝自台大醫院facebook）

記者洪巧藍／台北報導

想打AZ、BNT不僅有疫苗平台預約！台大醫院今天公告開設AZ、BNT第一劑與第二劑門診，提供民眾直接上網預約接種，AZ從今天開放施打，BNT則在11月10日開始，每天上下午診，每診提供200人名額。

第13輪疫苗今天開打，AZ、BNT第一劑與第二劑預約率約5成上下，並且進行AZ第一劑加開預約當中；不過，台大醫院今天在網路上公告開放新冠疫苗門診，提供AZ第一劑、第二劑，以及BNT第一劑、第二劑。

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依據掛號說明，BNT開放11月10～12日門診，第一劑提供12歲以上、未曾接種過COVID-19疫苗；第二劑提供對象為18歲以上、曾接種過第一劑BNT疫苗且第二劑至少與第一劑間隔滿28天以上可以預約。

AZ疫苗11月5～9日，第一劑提供18歲以上、未曾接種過COVID-19疫苗者；第二劑提供18歲以上、曾接種過第一劑AZ疫苗且第二劑至少與第一劑間隔滿10週（70天）以上可預約。

院方表示，近期疫苗預約接種踴躍程度下降，由於台大院內量能已經安排，與中央報備徵得同意後開設門診，希望充分的利用，趕快增加疫苗覆蓋率。