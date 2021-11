X1級「太陽閃焰」爆發！　地球驚現大量奇幻極光

記者崔子柔/綜合報導

美國航太總署(NASA)先前指出,太陽在10月26日開始一場帶電粒子的頻繁噴發,近日帶電粒子相繼抵達地球,各地出現充滿不同色彩的極光,相當驚艷。

NASA指出,閃焰的強度按字母分類,C級相對較弱,M級仍屬中等溫和,而X級則為最強,10月29日測到的太陽閃焰被歸類在「X1」等級,是X級中最弱的,X2強度為X1的兩倍、X3則為三倍。

帶電粒子抵達地球後,各處極地觀測到奇幻極光,發出紫色、粉色、藍色、綠色等,民眾也紛紛將照片分享在推特上,引起眾人讚嘆。

加拿大艾伯塔省埃德蒙頓「Telus科學世界天文館」主任弗洛里安 (Frank Florian) 表示,帶電粒子撞擊並摩擦大氣層時,散發出的光就是極光,預計未來幾天還會出現。

Just an absolutely incredible display of Aurora for many hours straight this morning.



The flickering and flashing was just otherworldly... pic.twitter.com/wz5PvXUyQt