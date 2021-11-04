部落之心示範點計畫延宕　監委批損及原民權益申請自動調查

▲原民會辦理部落之心示範點計畫延宕，監委批損及原住民權益申請自動調查。（示意圖／太管處提供）



記者林銘翰／台北報導

監察院4日表示，原民會補助高雄市、屏東縣、宜蘭縣及台東縣等4縣市政府，建置部落之心示範點，因未完成興辦事業計畫或採購作業多次流標等，迄未完成建置，監察委員賴鼎銘、浦忠成、林文程對此問題甚表關注，已經申請自動調查。

監察院4日上午發布新聞稿說明，根據審計部「中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別決算審核報告」指出，原民會補助高雄市、屏東縣、宜蘭縣及台東縣等4縣市政府，建置部落之心示範點，因未完成興辦事業計畫或採購作業多次流標，迄未完成建置，賴鼎銘、浦忠成、林文程甚表關注。

監委表示，部落之心示範點計畫在2020年底已屆計畫期程，迄今仍無法依計畫建置具原住民族傳統建築特色及文化意涵之綜合服務中心，導致原訂整合長者照護、學童課後照顧、幼兒族語托育、數位運用機會等服務之預期目標未能達成，損及原住民族之權益。

監委質疑，台東縣未完成用地取得及變更編定等應備程序，仍獲核定補助計畫經費，原民會有無確實依照規定審查，屏東縣及宜蘭縣工程採購多次流標延遲施工，該會有無持續進行督導及查核。

監委也說，高雄市因公共安全疑慮停止執行，後續處理情形為何，該會是否善盡主管機關督導計畫執行之責，實有深入調查瞭解的必要。