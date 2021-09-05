手搖飲3巨頭殞落！鄉民懷舊心炸了「這家一杯10元屌打」

▲手搖飲3巨頭被取代，引鄉民熱議。（圖／翻攝官方臉書&批踢踢）

記者邱晟軒／綜合報導

本站曾報導「50嵐排第二！台灣人『最愛手搖飲』排名出爐 網見冠軍驚呆了」指出，YouTuber整理2013年1月至2021年2月的手搖飲料聲量，50嵐穩穩守住前3名的寶座。不過，就有鄉民疑惑表示，有手搖杯有3巨頭稱號的休閒小站、葵可利和快可立，當年幾乎壟斷市場，不過現今卻「完全被取代」為何會如此？貼文曝光後掀起熱議。

有一名網友在批踢踢八卦板PO文表示，「20多年前，手搖杯有三巨頭，分別是休閒小站、葵可利以及快可立，全台的手搖杯市場幾乎被這3家壟斷，還記得一罐700cc的紅茶才賣20元，而且還賣豆花刨冰等甜點之類，然而近年手搖飲滿街都是，像是可不可啦和50嵐，那3家卻是幾乎退出市場完全被取代，為何會如此呢？」

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▲▼手搖飲3巨頭被取代，引鄉民熱議。（圖／翻攝官方臉書&批踢踢）

貼文一出後，立刻引起許多網友熱議，「你幾歲了」、「X，完全沒聽過」、「南部這三家還是很多，台北比較少見」、「你確定是20多年前嗎？」、「你把杯樂放在哪裡了」、「這三間當三巨頭時的時候手搖還不夯」、「想當年快可立當工讀生時薪65」、「太老了吧，一間都沒印象」、「你的老人臭透過螢幕飄出來了」；還有部分網友分享，「杯樂一杯10元屌打」、「你把杯樂放在哪裡了」、「我聽過杯樂而已」。

不過，網友們到底最鍾愛哪一家手搖飲？許多網友紛紛回應，「打不贏50嵐」、「推50嵐，這三間好老」、「50嵐、COCO、清心，才是三本柱」、「可不可綠茶，跟50嵐四季（才）是王道」、「一生推50嵐」。

▼手搖飲店杯樂，也是鄉民懷舊的好味道。（圖／翻攝杯樂臉書）