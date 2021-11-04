逼真預演第三次世界大戰！美軍將領兵推：台灣主權問題成開端之一

▲美軍將領根據真實兵棋推演情報，寫下第三次世界大戰的「疫苗之書」。（示意圖／達志影像／美聯社）



記者林育綾／綜合報導

「台灣主權問題」可能是第三次世界大戰的開端之一？美國小說《2034全面開戰【第三次世界大戰實戰小說】》是由兩位美軍將領根據真實兵棋推演情報所寫，提到這場戰爭將動用網路駭客、人工智慧、太空軍事衛星與量子計算，也被讀者形容「這根本不是小說，而是新型態戰爭實況上演！」近來由野人文化發行中文版，也強調「台灣人必讀！」

《2034全面開戰》兩位作者為詹姆斯．史塔萊迪（Admiral James Stavridis）、艾略特．阿克曼（Elliot Ackerman）。其中史塔萊迪曾擔任北約（NATO）歐洲盟軍最高統帥、親自指揮航空母艦打擊群，非常熟知美國的地緣戰略風險；阿克曼則於2012~2013年擔任歐巴馬政府白宮學者，曾參與美中戰爭兵棋推演。兩位作者的生平經歷，大大增加了小說的真實性與可信度。

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小說提到，「台灣主權問題」竟然成為第三次世界大戰的開端之一，內容也描述南海開戰、中共攻台、AI駭客一秒癱瘓美國、俄國伊朗印度混戰，警示中美台關係未來走向⋯等，融合了真實事件與虛構情節。

▲美國前國防部長和不少美國軍官甚至認為，中美在「2024年」或「2026年」就會開打。（圖／路透社）

作者必須不斷因應時事來修改故事細節，例如Covid-19新冠疫情爆發、美國以無人機暗殺伊朗軍事指揮官蘇萊曼尼，都導致作者多次更動小說設計。而作者筆下的各式武器，背後也皆有真實依據。

小說原本設定在2050年，但寫作過程中，中美關係不斷惡化，因此開戰日期不斷推前到2034年。但出版後，美國前國防部長和不少美國軍官甚至認為，中美在「2024年」或「2026年」就會開打。作者也坦言，「我們認為戰爭可能會在更短時間內爆發，而我們寫作的目的，就是要竭盡全力避免下一次世界大戰。」

作者期待，這部作品能成為第三次世界大戰的「疫苗之書」，警醒世人思考「這是我們要的未來嗎？」

▲作者期待，這部作品能成為第三次世界大戰的「疫苗之書」。（圖／野人文化）



曾在2006到2011年擔任美國國防部長的Robert M. Gates讀後表示，「這本書警醒我們：中美兩國可能失控、急轉而下，甚至2034年以前就爆發戰爭。我希望《2034》永遠不會成真。」而在2017～2019年的美國國防部長Jim Mattis也說，「令人不寒而慄，小說呈現了一系列戰略估計錯誤，導致了最壞後果。絕對是發人深省的警示之作。」

國際媒體《科克斯書評》（Kirkus Reviews）則讚，「這部引人入勝的驚悚小說，應該是所有國家領導人的必讀之作，特別應該翻譯至中國出版。」知名科技雜誌《Wired》提到，「希望書裡撰寫的未來，永遠不會實現。」而台灣知名評論家、作家范疇也讚「這是我讀過的戰爭小說中最專業的一本」。

《2034全面開戰》如今由野人文化在台發行中文版，也被稱為是「台灣人必讀」的預警小說。