2021富比士中國內地富豪榜揭曉　鍾睒睒擠下馬雲首度登頂

▲2021富比士中國內地富豪榜首富鐘睒睒。（圖／翻攝澎湃新聞）

記者魏有德／綜合報導

《富比士》雜誌今（4）日公布2021中國內地年度富豪榜，上榜者總財富數從去年的1.33兆美元增至1.48兆美元，包含鋰電池在內的綠色能源產業負責人漲幅最大。農夫山泉董事長鐘睒睒以659億美元的財富擠下馬雲首次登上榜首，字節跳動創辦人張一鳴則是從去年的277億美元上升至594億美元居第二位。

▲寧德時代董事長曾毓群個人財富由201億美元增至508億美元。（圖／翻攝澎湃新聞）

《澎湃新聞》報導，《福布斯》（富比士）雜誌資深編輯、中國內地富豪榜榜單編輯范魯賢（Russell Flannery)表示，「無論是電動汽車電池、太陽能設施，還是電池製造設備，這些應對氣候變化的產品都有著不斷增長的市場需求，令眾多的中國企業家從中獲益。這是本榜單中一些企業家的財富實現大幅上漲的主要原因，同時也意味著新的商業投資機會。」

大陸瓶裝水之王、農夫山泉董事長鐘睒睒拿下大陸胡潤榜首富後，沒有意外的再登富比士中國內地首富，他今年以659億美元的財富首次登上榜首，主因在於疫情防控效果良好，消費者支出得到提振。此外，鐘睒睒的財富還得益於對北京萬泰生物有限公司的成功投資，其在10月中旬的股價較上年同期上漲了76%。

位居第三的是電池製造龍頭寧德時代董事長曾毓群。寧德時代作為全球最大的電動車電池供應商，成為曾毓群在榜單中個人財富數增加第二多的富豪，從去年的201億美元上漲至508億美元。

▲以寧德時代為首的電池及新能源產業企業家資產大幅增加。（圖／CFP）

中國內地富豪榜前100位上榜者中的新面孔包括，中偉新材料總裁鄧偉明（第63名，資產90.7億美元）、東鵬飲料總裁林木勤（第84名，資產70.5億美元）、錦浪科技大股東王峻適父子（第100名，57.4億美元），重回前100的富豪則有天齊鋰業董事長蔣衛平（第79名，73.1億美元）。