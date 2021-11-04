地球「40年前後對比照」曝！毀滅性衛星圖顯示：冰川湖泊樹木在消失

▲烏爾米耶湖40年來變化。（圖／USGS/NASA Landsat）

圖文／CTWANT

各國領袖齊聚蘇格蘭格拉斯哥進行「第26屆聯合國氣候變化大會（COP26）」，會中談論，越來越多的溫室氣體排放到大氣中，導致全球氣溫升高，這意味著冰川和湖泊消失。而檢視衛星圖像，其顯示了氣候變化如何破壞了世界上美麗、珍貴的地區。

根據《每日鏡報》報導，對比湖泊、冰川和森林相隔40年拍攝的圖像，明顯可以看見地球在過去40年中發生的變化。這些引人關注的照片，再次提醒領導人和消費者，在氣候變化失控之前立即採取行動。

伊朗的烏爾米耶湖曾是中東第二大鹹水湖，它是一個封閉的盆地湖水，唯一的消耗是蒸發。一項研究發現，近幾10年來，鵜鶘和紅鶴的棲息地烏爾米耶湖的面積減少了約88%。

阿拉斯加的哥倫比亞冰川在同一時期也發生了巨大的變化，當它沿著楚加奇山脈向下到達威廉王子灣時，這個巨大的冰雪形態正在慢慢融化。自1980年代開始融化以來，由於全球氣溫上升，它已經退縮了12英里，厚度減少了一半，導致海平面上升。

▲阿拉斯加的哥倫比亞冰川。（圖／USGS/NASA Landsat）

根據最近的一項研究，世界各地的冰川，不包括格陵蘭島和南極洲的冰川，每年平均損失267億噸冰。如果全球氣溫在20世紀沒有上升這麼多，那麼湖泊和冰川都不會縮小這麼多。

限制對物理世界產生類似嚴重影響的一個關鍵部分，是將大氣中的二氧化碳含量保持在盡可能低的水平，這意味著排放更少，吸收更多，而自地球上出現智慧生命之前，樹木就一直在做這件事，不幸的是，幾十年來的大量砍伐，導致世界上越來越多的樹木消失。

▲24年過去，同一片土地上的樹木少很多。（圖／USGS/NASA Landsat）

而人類開荒佔溫室氣體排放量的近四分之一，主要來自世界森林的破壞，以生產棕櫚油、大豆和牛肉等產品。另外在過去幾十年裡，亞馬遜雨林以越來越快的速度被砍伐，今年夏天巴西亞馬遜雨林的破壞達到10年來的最高水平。

「第26屆聯合國氣候變化大會（COP26）」是全球氣候變化峰會，被視為阻止環境進一步惡化的成敗點。會中，100多位全球領導人承諾，2030年結束前，停止和扭轉森林砍伐和土地退化，並以190億美元的公共和私人資金為基礎，投資於保護和恢復森林。

然而環保主義者警告，除非迅速得到更多資金、透明監控以及對與森林破壞有關的企業和金融家的嚴格監管，否則這些承諾可能會失敗。許多環保人士也指出，政府和企業一再做出類似的零毀林承諾，但均未兌現。

森林政策和政策負責人喬（Jo Blackman）認為，雖然《格拉斯哥宣言》簽署方數量眾多，包括來自森林資源豐富的國家、大型消費市場和金融中心，但如果缺乏力度，它就有可能重申以前失敗的承諾。

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