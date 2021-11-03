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種出好咖啡！花蓮有機咖啡首次參加評鑑　杯測成績出爐

▲評鑑分有機組及一般組，共計12名農友獲奬。（圖／花蓮縣政府提供）

評鑑分有機組及一般組，共計12名農友獲奬。（圖／花蓮縣政府提供）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮第五屆精品咖啡評鑑頒獎暨成果記者會，2日在美侖大飯店舉辦，在阿勒飛斯舞團表演原民舞蹈炒熱氣氛後，縣長徐榛蔚、農業處長吳昆儒、世界虹吸咖啡冠軍楊衣姍老師、台灣咖啡研究室計畫主持人林哲豪老師等，一齊手沖獲獎農民咖啡，一同品韻來自23.5線上咖啡淨土的花蓮咖啡。

徐榛蔚在品嘗花蓮咖啡後說，味道潔淨，生津回甘，花蓮咖啡的品質在這兩年進步非常多。她表示，2019年首次接觸咖啡競賽，當時跟巴拿馬艾利達莊園莊主在台開開心農場參與活動，發現咖啡是國際市場中的黑金，從那時候開始啟動花蓮咖啡的研究機制，透過評鑑結果，從農友的田間作業開始改良，感謝農改場協助改良土壤，並邀請知名莊園主人現地指導，給花蓮咖啡一劑強心針。

本屆評鑑共有50支生豆送件參賽，分別以有機咖啡組29件與一般咖啡組21件，計有26位農民參賽。首創台灣評鑑史上初次以「有機咖啡」作為分組評鑑，而咖啡農民也熱烈響應支持花蓮縣政府輔導。

本屆評鑑得獎農民，有機咖啡組-特等獎得主為917農場-黃怡瑄（水洗法）、頭等獎得主為一斗夢咖啡農園-黃則恭（水洗法）、金質獎得主阿金莊園-劉承彥（蜜處理），銀質獎得主一斗夢咖啡農園-黃則恭（蜜處理）、文山咖啡莊園-丁春香（水洗法），以及瑞穗石柱有機咖啡-黃聰儒（水洗法）。

一般咖啡組-特等獎得主為秀林鄉特用作物班咖啡產銷第一班-李志祥（蜜處理），頭等獎為何留莊園-林金光（蜜處理），金質獎是秀林鄉特用作物班咖啡產銷第一班-李志祥（水洗法），銀質獎是秀林鄉特用作物班咖啡產銷第一班-李志祥（日曬法）、馬耀咖啡鳳林莊園-馬耀福佑（日曬法），以及馬加祿莊園-陳姿嬅(水洗法）。

花蓮縣是全台灣有機種植面積之冠，至今咖啡栽培為面積為77.67公頃，是目前台灣通過有機咖啡驗證農戶最多的產區。擁有23.5度北回歸線通過的花蓮縣，在「一般咖啡組」與「有機咖啡組」的杯測成績表現幾乎不分軒輊，能看出以無汙染、不破壞生態的有機農法，充分具備生產出優質精品咖啡的實力，相信有機栽培法將引領日後精品咖啡生產的潮流，未來花蓮將會是全球咖啡產區的明日之星。
 

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