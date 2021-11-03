指揮中心簽核移工入境專案　陳時中：春節降載擬暫緩引進

▲陳時中今天出席立法院社會福利及衛生環境委員會。（圖／記者屠惠剛攝）



文／中央社

COVID-19疫情穩定，重新開放移工入境時程受關注，指揮中心指揮官陳時中今天上午表示，移工入境專案已簽核，但因應春節返台檢疫措施12月起上路，移工入境須降載，擬暫緩引進。

因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，移工無法入境。勞動部長許銘春2日表示，重新開放移工入境相關計畫已經送到中央流行疫情指揮中心，預估11月可重新開放移工入境，最慢月底。

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陳時中今天出席立法院社會福利及衛生環境委員會，針對「爭取COVID-19疫苗代工策略、目前台灣各項疫苗政策方向、疫苗整備情形及109年8月AZ疫苗研發團隊來台探詢代工疫苗評估過程」進行專題報告，並備質詢。

民進黨立委賴惠員質詢時關注今年12月14日至明年2月14日止的春節返台檢疫措施是否影響移工入境政策，陳時中表示，指揮中心已簽核勞動部提出的重新開放移工入境相關計畫，確實考量到春節放寬檢疫標準，有必要降載移工引進，研擬春節期間暫緩移工入境。

據陸委會、僑委會統計，春節期間預估將有4萬人將返台，防疫旅館住房量能吃緊，非重點高風險國家入境人員，前10天入住防疫旅宿或自費入住集中檢疫所，後4天可返家在家檢疫，自今年12月14日執行。

面對春節期間預估4萬人將返台數據，陳時中坦言，這個數字應該被低估，針對外界認為春節返台檢疫恐成國境鬆綁壓力測試，陳時中也說，國內現有防疫旅館房間數約26800多間，正積極爭取增加3400間；集中檢疫所則有約1500多間，將以擴增為3000至3500間目標開設。