落單OL慘遭捏臀　移工落網詭笑「這樣我會很開心」

記者陳以昇／新北報導

新北市新莊區一名女子清晨獨自要去上班，走在人行道上時，一名外籍移工騎著腳踏車從後面接近，突然伸出鹹豬手對女子捏臀，女子先嚇住呆立，回過神大叫「你幹什麼！」，事後氣得貼網討公道，警方獲報循線逮捕移工，他竟笑稱「這樣我會很開心」，訊後依性掃擾防治法函送偵辦。

▲梅姓越籍移工伸手襲臀 。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方調查，20歲梅姓越南籍移工在年初4月間，持工作簽證來台工作，半年多來在新北市五股區五工三路一家電子公司擔任作業員；2日清晨6時許，騎著單車，準備從宿舍去公司上班，行經福美街時，見29歲陳姓女子落單走在人行道上，竟起了色心。

▼警調監視器鎖定他逃逸路線 。（圖／記者陳以昇翻攝）

梅姓移工原本騎在靠近馬路人行道，突然騎向陳女，冷不妨伸出右手捏了陳女屁股；陳女被突如其來的舉動嚇到呆住，沒幾秒回過神後，大叫「你幹什麼！」，移工若無其事地從容離開現場，事後陳女氣的在臉書貼文陳述被騷擾過程。

轄區頭前派出所網路巡查發現後，立即展開調查，並通知被害陳女到案說明，當天警方調閱事發周遭監視器，鎖定這名越南籍移工，下午3時許，循線在他上班的電子公司將她逮捕，梅男到案後還嬉皮笑臉地說「這樣我會很開心！」，訊後依性騷擾防治法函送偵辦。

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▼梅姓越籍移工落網時還嘻笑說「這樣我會很開心」 。（圖／記者陳以昇翻攝）