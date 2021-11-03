士林深夜大械鬥她最衰！警開賓士車門...爆乳妹嚇醒：發生什麼事

▲北市士林3日凌晨發生大型械鬥，同行1名辣妹竟坐在賓士副駕駛睡眼惺忪問「發生什麼事」。（圖／當事人IG）

記者黃宥寧／台北報導

北市士林社子島3日凌晨發生36人大型械鬥，17歲劉姓少年，用臉書號召8輛雙B車，持刀械棍棒毆打從板橋來的陳男，36人中更有5名未成年攪和其中，正當外面打得鹿死誰手，警方趕到現場，意外發現1輛白色賓士車副駕駛竟坐著呼呼大睡的辣妹，見警開車門，她嚇壞睡眼惺忪嬌嗔問「發生什麼事？」當場也遭警帶回製作筆錄，釐清雙方關係。

該名身材火辣的陳姓女子（22歲）在IG時常曬與參與鬥毆葉姓男子幸福照，也不吝嗇分享好身材照，甚至也放多張與白色賓士合照，更在生日時在車上浪漫布置一番。

2日晚間9點多，葉姓男友表示想駕駛女友的白色賓士一起來場甜蜜「跑山」，2人先在麥當勞填飽肚子，吃飽喝足後，陳女就坐在副駕駛座上休息睡覺，沒想到一醒來發現遭員警包圍。

據警方表示，該輛賓士車登記在陳姓女子名下，2人計畫出遊，但葉男疑途中接到電話，就將車轉往社子島，但製作筆錄時，陳女矢口否認和對方有結怨，她向警解釋，「車子是她1年前考上駕照就買的，根本不知道發生什麼事」，警方也將進一步釐清陳女與17歲劉姓主嫌的關係。

整起械鬥原因初步了解，是因劉姓少年在2日晚間，在臉書上收到陳姓男子（20歲）表示，「我的小弟曾被你毆打甚至恐嚇」劉一頭霧水，雙方就在臉書上互嗆，並約在社子橋空地談判，劉姓少年更找了30人，加他共31人，分乘5輛車到達現場，陳則找了5人搭1輛車在現場，看到劉找了一夥人，陳當場傻眼。

警方透過分別訊問，得知劉姓少年等人分別住在新北市淡水、中和等處，警也將釐清雙方人馬聯繫方式、及真實犯案動機，全案訊後將依照毀損、傷害以及妨害秩序等罪送辦；另因陳男等5人中有2名未成年，訊後將劉等5名未滿18歲移送少年法庭，其他人則移送士林地檢署複訊。