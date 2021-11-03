超過70種湯底任選！超商「澎湃火鍋季」開吃　還買得到新鮮活龍蝦

▲隨著天氣變冷，各大超商先後推出火鍋季搶攻商機。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

隨著天氣愈來愈冷，總是忍不住想揪團「開鍋」！近日就有超商強勢推出「即興開鍋火鍋季」活動，集結超過70款名店的特色湯底，像是有鮮奶湯底、石頭火鍋、胡椒豬肚鍋等，以及近50款嚴選蔬菜、波士頓活龍蝦、霜降牛肉等料，即日起正式開跑，且開放實體門市、網路商城等通通買得到。

▲光是湯頭就有超過70種選擇。



▲還買得到活龍蝦。

看準台人超愛吃鍋，全家「火鍋季」正式報到，今年網羅超過70款名店的特色湯底應戰，有永豐餘生技的川味麻辣鍋、石頭火鍋、胡椒豬肚鍋，鮮乳坊的鮮奶鍋湯底、四平小館的酸菜白肉鍋、麵屋武藏的醬油火鍋湯底等逾70種湯底，還推出近50款玉美嚴選蔬菜，肉品部分則有西班牙伊比利黑毛豬梅花片、草飼牛霜降火鍋片，海鮮直接爽嗑加拿大新鮮活波士頓龍蝦，即日起可透過實體門市、型錄預購、全家行動購、全+1Line社群電商平台、全家APP隨買預約取等購買。

另，全家APP中也特意導入「火鍋地圖」新功能，提供「鍋底湯包」、「肉品海鮮」、「冷藏火鍋料」、「常溫火鍋料」、「生鮮蔬菜」、「即食鍋物」6種類型商品庫存查詢，半夜想吃鍋也沒問題。而即日起至111年2月22日止火鍋季型錄預購指定商品享任選2件95折、店舖指定商品享任選3件88折雙重優惠。

▲▼7-11也有「火鍋季」。



除外，7-11近日也有「名鍋盛典」火鍋季活動，門市搶先開賣與晶華酒店合作的獨家新品，首次聯手高檔鍋物「三燔本家」，將招牌壽喜燒鍋變成1人微波即享的個人「晶華三燔壽喜燒鍋」，以及適合小家庭享用的「晶華三燔壽喜燒」，內含正宗壽喜燒湯底、洋蔥、烏龍麵、澳洲牛五花等。

線上平台「i預購」則是特別引進超過70間火鍋名店，像是石二鍋、太和殿、海底撈、這一鍋等品牌開發獨家商品，無論是經典沙茶、麻辣或石頭火鍋通通一次滿足，i預購也有「火鍋自由配專區」，主打「煮時光」系列，提供日式壽喜燒、經典酸白菜鍋以及川味麻辣鍋，一盒就有湯底、肉品、蔬菜及齊全配料。火鍋季周邊指定商品即日起享任選3入88折優惠，也可搭配火鍋料、鍋具一起添購。

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