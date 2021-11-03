　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

超過70種湯底任選！超商「澎湃火鍋季」開吃　還買得到新鮮活龍蝦

▲▼全家火鍋季開跑。（圖／業者提供）

▲隨著天氣變冷，各大超商先後推出火鍋季搶攻商機。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

隨著天氣愈來愈冷，總是忍不住想揪團「開鍋」！近日就有超商強勢推出「即興開鍋火鍋季」活動，集結超過70款名店的特色湯底，像是有鮮奶湯底、石頭火鍋、胡椒豬肚鍋等，以及近50款嚴選蔬菜、波士頓活龍蝦、霜降牛肉等料，即日起正式開跑，且開放實體門市、網路商城等通通買得到。

▲▼全家火鍋季開跑。（圖／業者提供）

▲光是湯頭就有超過70種選擇。

▲▼全家火鍋季開跑。（圖／業者提供）

▲還買得到活龍蝦。

看準台人超愛吃鍋，全家「火鍋季」正式報到，今年網羅超過70款名店的特色湯底應戰，有永豐餘生技的川味麻辣鍋、石頭火鍋、胡椒豬肚鍋，鮮乳坊的鮮奶鍋湯底、四平小館的酸菜白肉鍋、麵屋武藏的醬油火鍋湯底等逾70種湯底，還推出近50款玉美嚴選蔬菜，肉品部分則有西班牙伊比利黑毛豬梅花片、草飼牛霜降火鍋片，海鮮直接爽嗑加拿大新鮮活波士頓龍蝦，即日起可透過實體門市、型錄預購、全家行動購、全+1Line社群電商平台、全家APP隨買預約取等購買。

另，全家APP中也特意導入「火鍋地圖」新功能，提供「鍋底湯包」、「肉品海鮮」、「冷藏火鍋料」、「常溫火鍋料」、「生鮮蔬菜」、「即食鍋物」6種類型商品庫存查詢，半夜想吃鍋也沒問題。而即日起至111年2月22日止火鍋季型錄預購指定商品享任選2件95折、店舖指定商品享任選3件88折雙重優惠。

▲▼7-11火鍋季登場。（圖／7-11提供）

▲▼7-11也有「火鍋季」。

▲▼7-11火鍋季登場。（圖／7-11提供）

除外，7-11近日也有「名鍋盛典」火鍋季活動，門市搶先開賣與晶華酒店合作的獨家新品，首次聯手高檔鍋物「三燔本家」，將招牌壽喜燒鍋變成1人微波即享的個人「晶華三燔壽喜燒鍋」，以及適合小家庭享用的「晶華三燔壽喜燒」，內含正宗壽喜燒湯底、洋蔥、烏龍麵、澳洲牛五花等。

線上平台「i預購」則是特別引進超過70間火鍋名店，像是石二鍋、太和殿、海底撈、這一鍋等品牌開發獨家商品，無論是經典沙茶、麻辣或石頭火鍋通通一次滿足，i預購也有「火鍋自由配專區」，主打「煮時光」系列，提供日式壽喜燒、經典酸白菜鍋以及川味麻辣鍋，一盒就有湯底、肉品、蔬菜及齊全配料。火鍋季周邊指定商品即日起享任選3入88折優惠，也可搭配火鍋料、鍋具一起添購。

【你可能也想看】

►身分證掏出來！「對中3數字」11元喝手搖杯　還免費送茶二指門票
►麥當勞雞塊、漢堡王牛肉堡買1送1！foodpanda「11月超殺優惠碼」先收
►全台1門市限定吃！NENE CHICKEN首賣「無骨炸雞、韓式糖餅」

►我們的美麗就用白紙黑字寫下

►馬卡龍色的鍋子7件組才949元！

ET快訊
快訊／林靜儀確定出戰中二選區！　民進黨正式徵召
LIVE／600元藝FUN券　最後抽籤末碼公布
快訊／阿帕契「地獄火發射架」噴飛！　軍方找到了
北市一家人染疫「他幸運躲過」　打AZ隔天竟猝死
鄧佳華爆哭2分鐘！　「擠出斗大淚珠」告白
快訊／演習誤觸開關！　阿帕契飛彈發射架掉落
房東偷吃女房客！　她爽3年見「弟弟不會硬」狠甩
快訊／兄弟都染毒！　朴有天弟遭逮捕
理科先生親揭「不回台2原因」！　IG仍掛「理科太太老公」

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

限時3天搶1折好物！量販「雙11下殺」開跑　加碼天天領1111元折價券

原來大家已經在掃貨了！雙11超殺優惠一次看　網友：還不買爆！

「馬諦氏21年」致敬　獲英國IWSC調和式蘇格蘭威士忌總冠軍定義輝煌

伊布迷暴動！超萌伊布家族大量出沒！八隻進化版伊布就趁這次全收服～

超過70種湯底任選！超商「澎湃火鍋季」開吃　還買得到新鮮活龍蝦

MIT台灣製造「保暖黑科技神褲」　襲擊歐美時尚圈

連火鍋餃丸都是和牛做的神級組合！老饕讚歎真是狠「餃」色！

全聯藥膳調理包限時買1送1！獨家「麻油雙菇」罐頭爆紅賣翻

雙11搶客！1G光纖上網+有線電視只要銅板價11元

4大集團有意搶買「台灣家樂福」！業者低調說話了

誤會一場！開車按喇叭竟被亮槍 警方急圍捕..驚見後座是王金平

女嬰慶生追思會！刺青爸為女剃頭　母哽咽：失職了...下次不再弄丟你

車拋錨停路肩...後方大卡車急駛　陸駕駛跳下遭夾兩車間逃過一劫

外送員酒駕+狂譙騎士「你當幾年兵」　失控拒捕辱警被壓制...4罪齊發送辦

台鐵列車驚見真實版「旅行蛙蛙」 不耐煩伸手狂撥門：我要下車啦

6.5萬買二手琴彈一半型號牌掉落　店家回「可拿白膠黏」男當場傻眼

竇智孔《扛得住》三缺一曾抗拒再唱　柯有倫與黃鴻升打高爾夫「對話永記得」

外送員疑為躲太陽「路中突停下」　他按喇叭提醒反被嗆：我又沒犯法

愛心認養16年老汪腳退化不能走 一放專屬輪椅秒跨步...獸醫也吃驚

體驗媽媽離世...闔上棺材就淚崩　一結束只想抱緊她：我很愛妳！

限時3天搶1折好物！量販「雙11下殺」開跑　加碼天天領1111元折價券

原來大家已經在掃貨了！雙11超殺優惠一次看　網友：還不買爆！

「馬諦氏21年」致敬　獲英國IWSC調和式蘇格蘭威士忌總冠軍定義輝煌

伊布迷暴動！超萌伊布家族大量出沒！八隻進化版伊布就趁這次全收服～

超過70種湯底任選！超商「澎湃火鍋季」開吃　還買得到新鮮活龍蝦

MIT台灣製造「保暖黑科技神褲」　襲擊歐美時尚圈

連火鍋餃丸都是和牛做的神級組合！老饕讚歎真是狠「餃」色！

全聯藥膳調理包限時買1送1！獨家「麻油雙菇」罐頭爆紅賣翻

雙11搶客！1G光纖上網+有線電視只要銅板價11元

4大集團有意搶買「台灣家樂福」！業者低調說話了

美期中選舉前哨戰　CNN：共和黨政治新秀當選維州州長

酒國蛇蠍女誘殺純情包養男！收押首日吃飽睡好　住3人房有說有笑

藝FUN券最後一週抽籤出爐！數位「7組幸運身分證末碼」快來對

限時3天搶1折好物！量販「雙11下殺」開跑　加碼天天領1111元折價券

陸官方通知「儲存必需品」　民眾「聯想到開戰」擠爆超市囤物資

先筆記！2021台北國際旅展11／5登場　飯店住宿券、餐券優惠一次看

虐狗現世報！惡男狂扯狗皮　下秒被牛「撞飛狠咬」倒地求饒

NCC許可中嘉集團所屬吉隆等12 家有線電視變更董事長

境外生又新增2例確診！　校園累計總數達834例

劉櫂豪督促交通部強化防疫旅館量能　儘速恢復台北台東固定航班

隆成巨乳後男客狂上門！ 她在門口貼靈符求...保佑卻招來淒慘後果

消費熱門新聞

限時5天！超商「8大咖啡飲品」買1送1

4大集團有意搶買台灣家樂福！業者低調回應

保暖黑科技神褲　襲擊歐美時尚圈

只有1天！頂呱呱5塊炸雞7折吃

雙11搶客1G光纖+有線電視銅板價11元

暖胃最省！全聯藥膳調理包買1送1

超商拿鐵再掀植物奶風潮

超商麵包人氣王限時加10元多一件

6大速食店最新優惠懶人包

超商最新「用吸的冰淇淋」葡萄香爆濃

男星完美腹肌反擊！網驚：台灣馮迪索？！

超商最新咖啡飲品加了整包阿華田

全聯限時3週衛生紙、泡麵買1送1

超商最新「巧克力蛋糕捲」切開爆餡

更多熱門

相關新聞

影／車手超商領錢超緊張　休假員警當場識破逮3嫌

影／車手超商領錢超緊張　休假員警當場識破逮3嫌

桃園市王姓男子1日凌晨在中壢區某超商內提款機前提款，由於反覆察看手機且大量提款，神情緊張畫面剛好被休假中的張姓員警路過察覺，張員上前表明警察身分，立即通報支援警力到場，並循線在附近緝捕2名同夥到案，起出60萬餘元贓款與15張金融提款卡、儲簿等證物，偵訊後依詐欺罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

超商寄杯「有賺頭？」　內行抖出2真相

超商寄杯「有賺頭？」　內行抖出2真相

「第二波紙本五倍券」預訂剩今天！

「第二波紙本五倍券」預訂剩今天！

超商「咖啡買1送1」剩2天！

超商「咖啡買1送1」剩2天！

22歲襲眼男狠踹店員失憶　親友驚：他很乖耶

22歲襲眼男狠踹店員失憶　親友驚：他很乖耶

關鍵字：

超商火鍋季全家7-11

讀者迴響

熱門新聞

理科太太離婚內幕曝！分居1年「老公無情行徑」全揭

理科太太協議離婚！憔悴現身法庭

客廳突飄臭味！休假老公回一句　她喊「快去拜拜」

農遊券最後一抽幸運號出爐！

「仁武保母遭私刑」女嬰爸認了動手

直播嘉賓脫口台灣！　楊冪機靈救場陸網嗨爆

腹脹想大號被內診！他尷尬內診：會有糞水喔　醫一插嘆氣了

莉婭不知懷孕就流產！謝和弦認「完全沒避孕」

海上出現神秘黑洞！　網嚇呆：是地底入口

快訊／理科太太發聲認了離婚！130字惹心疼

國旅券隱藏用法！妹子成功入手：買到欣葉了

謝和弦爸婚前叮嚀「兒不適合生小孩」

美貌不輸劉亦菲！女星臉注射沙拉油毀容

正妹穿比基尼「三角洲異常凸起」

理科太太心死離婚「真實現況曝光」！經紀人：心疼她

更多

最夯影音

更多
誤會一場！開車按喇叭竟被亮槍 警方急圍捕..驚見後座是王金平

誤會一場！開車按喇叭竟被亮槍 警方急圍捕..驚見後座是王金平
女嬰慶生追思會！刺青爸為女剃頭　母哽咽：失職了...下次不再弄丟你

女嬰慶生追思會！刺青爸為女剃頭　母哽咽：失職了...下次不再弄丟你

車拋錨停路肩...後方大卡車急駛　陸駕駛跳下遭夾兩車間逃過一劫

車拋錨停路肩...後方大卡車急駛　陸駕駛跳下遭夾兩車間逃過一劫

外送員酒駕+狂譙騎士「你當幾年兵」　失控拒捕辱警被壓制...4罪齊發送辦

外送員酒駕+狂譙騎士「你當幾年兵」　失控拒捕辱警被壓制...4罪齊發送辦

台鐵列車驚見真實版「旅行蛙蛙」 不耐煩伸手狂撥門：我要下車啦

台鐵列車驚見真實版「旅行蛙蛙」 不耐煩伸手狂撥門：我要下車啦

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面