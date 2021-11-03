　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

中國鼓勵儲存必需品引恐慌　介文汲：兩岸雖緊張但還不到兵戎相見

▲介文汲。（圖／ETtoday資料照）

▲介文汲。（圖／ETtoday資料照）

記者蘇晏男／台北報導

中國商務部1日發布通知，鼓勵家庭儲存蔬菜、肉類等生活必需品，滿足日常生活及突發情況的需要，引發有關兩戰恐將開戰的猜測，但前駐紐西蘭大使介文汲則解讀是要供應商等相關部門重視全球供應鏈問題。介文汲也說，現在兩岸關係雖緊張，但還不到兵戎相見的地步，萬一開戰大概（存糧）三天就夠。

中國商務部1日在官網發布「關於做好今冬明春蔬菜等生活必需品市場保供穩價工作的通知」，要求北方省份按時完成本年度冬春蔬菜儲備計劃，南方省份則要根據自身情況建立完善蔬菜儲備；及時投放肉類、蔬菜等生活必需品儲備，補充市場供應。另外，也勵家庭根據需要儲存一定數量的生活必需品，滿足日常生活和突發情況的需要。而這段話成為中國多家媒體報導的標題，而中國網友也猜測兩岸是否要開戰。

對此，介文汲2日在政論節目《頭條開講》上表示，目前商務部出發點不是要大家備糧備戰，而是考量到供應商等相關部門能夠重視全球供應鏈出問題；現在民間反應過度，認為怎麼會家庭要儲糧，但他自己的解讀是傾向全球供應鏈問題，向英國、美國的很多超級市場是買不到日常用品，這種情況很特，（商務部）出發點應該是這樣。

接著，介文汲說，現在兩岸關係雖然緊張，但還不到劍拔弩張、兵戎相見的地步；前陣子台灣網友也在問，到底是不是很危險？要儲糧儲多久，經討論後，有人說21天、14天或7天，但他則認為，大概三天就夠，因為戰爭要打也不會這麼久。

介文汲解釋，我們對戰爭的理解是二次世界大戰，或者是在伊拉克或敘利亞的戰爭，不過那是傳統型的，而兩岸事實上因為關係很特殊，所以如果發生戰爭的話，以中國角度一定是希望速戰速決，盡量盡快產生結果、減少傷亡且不要影響正常生活運作，不會擴日廢時。另一方面，美國評估台灣軍隊至少要守7天，因為光馳援就要7天，甚至還要等做決策，因此美方認知到這是一個既成事實，所以也認為戰爭不會打很久。

另外，對於商務部發布後造成中國國內的各種揣測跟聯想，商務部研究院流通與消費研究所副所長關利欣昨澄清，保障生活必需品市場供給和平穩運行是商務部的重要職責之一，此次「通知」是基於今年秋冬季節自然災害頻繁發生、蔬菜價格波動上漲、新冠疫情多地散發、反聖嬰可能升級等情況，提前做出工作部署。

►激殺1.8折！老爺酒店集團住宿券才2899元

ET快訊
大談差20歲父女戀！失婚男離奇失蹤淪流水腐屍
趙介佑「逃兵」判刑出爐！　販毒詐欺仍在押
快訊／波士頓首位「台裔女市長」！　吳弭56％得票率大勝
快訊／農遊券幸運號出爐！　11組末碼爽拿888
男星3年只接一齣戲！　騎單車往返淡水、市政府省110
LIVE／888元農遊券最後一波開抽　直播開獎
農遊券今最後一抽！　中身分證末碼爽領888
高雄「陣亡夜市」回來了！　在地人喊：希望一樣好吃好逛

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

網球女將爆遭陸前副總理拐上床　王婉諭：越不民主權勢性侵越嚴重

新北八大行業何時鬆綁？　侯友宜：等中央明確指引下來再檢視

幕後／歐盟議會關切中國軍事威脅　史上首次官方訪台任務曝光

歐洲議會訪團5日拜訪游錫堃　民進黨團：交換防堵假消息意見

萊豬不等於美豬？　蔡易餘秀證據打臉：國民黨就是在反美國

中國鼓勵儲存必需品引恐慌　前大使：兩岸雖緊張但還不到兵戎相見

快訊／歐洲議會史上首派官方訪團　蔡英文明早總統府內接見

陳時中考慮捐贈友邦高端疫苗　外交部：開始協調適當數量

蘇貞昌下午見歐洲議會官方代表團　交流對抗外來勢力干預假訊息

管制Deepfake法務部要立法　徐國勇建議：刑法增訂深偽犯罪條款

誤會一場！開車按喇叭竟被亮槍 警方急圍捕..驚見後座是王金平

女嬰慶生追思會！刺青爸為女剃頭　母哽咽：失職了...下次不再弄丟你

外送員酒駕+狂譙騎士「你當幾年兵」　失控拒捕辱警被壓制...4罪齊發送辦

車拋錨停路肩...後方大卡車急駛　陸駕駛跳下遭夾兩車間逃過一劫

台鐵列車驚見真實版「旅行蛙蛙」 不耐煩伸手狂撥門：我要下車啦

體驗媽媽離世...闔上棺材就淚崩　一結束只想抱緊她：我很愛妳！

6.5萬買二手琴彈一半型號牌掉落　店家回「可拿白膠黏」男當場傻眼

愛心認養16年老汪腳退化不能走 一放專屬輪椅秒跨步...獸醫也吃驚

仁武保母遭私刑「4硬漢甩巴掌」…7分58秒片瘋傳！　警方回應了

竇智孔《扛得住》三缺一曾抗拒再唱　柯有倫與黃鴻升打高爾夫「對話永記得」

網球女將爆遭陸前副總理拐上床　王婉諭：越不民主權勢性侵越嚴重

新北八大行業何時鬆綁？　侯友宜：等中央明確指引下來再檢視

幕後／歐盟議會關切中國軍事威脅　史上首次官方訪台任務曝光

歐洲議會訪團5日拜訪游錫堃　民進黨團：交換防堵假消息意見

萊豬不等於美豬？　蔡易餘秀證據打臉：國民黨就是在反美國

中國鼓勵儲存必需品引恐慌　前大使：兩岸雖緊張但還不到兵戎相見

快訊／歐洲議會史上首派官方訪團　蔡英文明早總統府內接見

陳時中考慮捐贈友邦高端疫苗　外交部：開始協調適當數量

蘇貞昌下午見歐洲議會官方代表團　交流對抗外來勢力干預假訊息

管制Deepfake法務部要立法　徐國勇建議：刑法增訂深偽犯罪條款

雙11搶客！G光纖上網+有線電視只要銅板價11元

荷蘭宣布「戴回口罩」！疫情創7月以來高峰　住院人數一周飆升3成

下週冷空氣直逼大陸冷氣團　急凍三天探12度？氣象局給答案

網球女將爆遭陸前副總理拐上床　王婉諭：越不民主權勢性侵越嚴重

攀爬雪山突高山症發作　謝麗金「一度呼吸困難」險送命

大談差20歲父女戀！失婚男遇「桃花死劫」　離奇失蹤淪流水腐屍

台灣進口車10月銷量重挫僅有1.4萬台　靠TOYOTA RAV4能力挽狂瀾？

星級飯店免費住！吃爆龍蝦、和牛大餐　加碼0元睡進2萬元客房

新北八大行業何時鬆綁？　侯友宜：等中央明確指引下來再檢視

彭帥微博「只剩生日快樂」　陸網友改用「彭于晏好帥」擦邊討論

辣妹走路滑手機「遭噁男掀裙強抱」　壓地「猥褻1分多鐘」沒人救

政治熱門新聞

1.5萬人明年教召14天　這三個單位後備軍人要入列

文湖線社區鋸樹沒防護　北捷怒求償

馬英九 ：怒控蔡英文背叛蔡同榮成「蔡殺投」

台南市議會「僅25人」出席！預算審查流會　詳細名單曝光

反萊豬懶人包一次看！　國民黨：民進黨陷美國於不義

民進黨擬徵召林靜儀出戰中二　立委補選重要時程完整看

快訊／1000元「i原券」最後一波幸運兒　中籤號碼出爐

快訊／1.5萬人明年教召14天「12月公布日程」　戰鬥訓練時數+44小時

周玉蔻揭顏家推動「刪Q」內幕：顏清標憂鎮瀾宮董事長職被拔掉

清大教授認證「核四安全」　7點完整解析打臉蔡政府

歐洲議會代表團07:17抵台　將拜會蔡總統

三張圖看懂萊豬公投　民眾黨戳破民進黨詐騙話術　

快訊／徐國勇：王金平遇行車糾紛　隨扈亮槍「有按相關規定」

「台灣人沒有欠施明德」　謝長廷親曝曾與江鵬堅有3共識

更多熱門

相關新聞

金融時報：駐中西方企業恐爆主管出走潮

金融時報：駐中西方企業恐爆主管出走潮

英國「金融時報」報導，美國在中國最大商業遊說團體的負責人警告，在中國國家主席習近平加強防疫管制之際，恐爆發西方企業主管出走潮，離開全球最大消費者市場中國。

陸網壇女將彭帥控前高官性侵　老婆還幫把風

陸網壇女將彭帥控前高官性侵　老婆還幫把風

拜登批習近平：缺席COP26是巨大錯誤

拜登批習近平：缺席COP26是巨大錯誤

碰撞中共「聯合國2758決議」解釋

碰撞中共「聯合國2758決議」解釋

中阿空中貿易走廊重啟 45噸松子抵上海浦東機場

中阿空中貿易走廊重啟 45噸松子抵上海浦東機場

關鍵字：

介文汲中國儲糧兩岸開戰

讀者迴響

熱門新聞

理科太太離婚內幕曝！分居1年「老公無情行徑」全揭

理科太太協議離婚！憔悴現身法庭

客廳突飄臭味！休假老公回一句　她喊「快去拜拜」

「仁武保母遭私刑」女嬰爸認了動手

腹脹想大號被內診！他尷尬內診：會有糞水喔　醫一插嘆氣了

直播嘉賓脫口台灣！　楊冪機靈救場陸網嗨爆

莉婭懷孕後知後覺！　上廁所流出不明血塊

國旅券隱藏用法！妹子成功入手：買到欣葉了

理科太太曾為愛停更：生老病死都照顧他！

美貌不輸劉亦菲！女星臉注射沙拉油毀容

彭帥驚爆遭前副總理強逼上床！千字文曝

東京小丑男「反差陽光照」曝光！

海上出現神秘黑洞！　網嚇呆：是地底入口

快訊／台南安平港驚見赤裸女浮屍　民眾嚇傻報警

急凍5天「最低12℃↓」時間出爐　先濕冷再轉乾

更多

最夯影音

更多
誤會一場！開車按喇叭竟被亮槍 警方急圍捕..驚見後座是王金平

誤會一場！開車按喇叭竟被亮槍 警方急圍捕..驚見後座是王金平
女嬰慶生追思會！刺青爸為女剃頭　母哽咽：失職了...下次不再弄丟你

女嬰慶生追思會！刺青爸為女剃頭　母哽咽：失職了...下次不再弄丟你

外送員酒駕+狂譙騎士「你當幾年兵」　失控拒捕辱警被壓制...4罪齊發送辦

外送員酒駕+狂譙騎士「你當幾年兵」　失控拒捕辱警被壓制...4罪齊發送辦

車拋錨停路肩...後方大卡車急駛　陸駕駛跳下遭夾兩車間逃過一劫

車拋錨停路肩...後方大卡車急駛　陸駕駛跳下遭夾兩車間逃過一劫

台鐵列車驚見真實版「旅行蛙蛙」 不耐煩伸手狂撥門：我要下車啦

台鐵列車驚見真實版「旅行蛙蛙」 不耐煩伸手狂撥門：我要下車啦

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面