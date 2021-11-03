中國鼓勵儲存必需品引恐慌　前大使：兩岸雖緊張但還不到兵戎相見

▲介文汲。（圖／ETtoday資料照）

記者蘇晏男／台北報導

中國商務部1日發布通知，鼓勵家庭儲存蔬菜、肉類等生活必需品，滿足日常生活及突發情況的需要，引發有關兩戰恐將開戰的猜測，但前駐紐西蘭大使介文汲則解讀是要供應商等相關部門重視全球供應鏈問題。介文汲也說，現在兩岸關係雖緊張，但還不到兵戎相見的地步，萬一開戰大概（存糧）三天就夠。

中國商務部1日在官網發布「關於做好今冬明春蔬菜等生活必需品市場保供穩價工作的通知」，要求北方省份按時完成本年度冬春蔬菜儲備計劃，南方省份則要根據自身情況建立完善蔬菜儲備；及時投放肉類、蔬菜等生活必需品儲備，補充市場供應。另外，也勵家庭根據需要儲存一定數量的生活必需品，滿足日常生活和突發情況的需要。而這段話成為中國多家媒體報導的標題，而中國網友也猜測兩岸是否要開戰。

對此，介文汲2日在政論節目《頭條開講》上表示，目前商務部出發點不是要大家備糧備戰，而是考量到供應商等相關部門能夠重視全球供應鏈出問題；現在民間反應過度，認為怎麼會家庭要儲糧，但他自己的解讀是傾向全球供應鏈問題，向英國、美國的很多超級市場是買不到日常用品，這種情況很特，（商務部）出發點應該是這樣。

接著，介文汲說，現在兩岸關係雖然緊張，但還不到劍拔弩張、兵戎相見的地步；前陣子台灣網友也在問，到底是不是很危險？要儲糧儲多久，經討論後，有人說21天、14天或7天，但他則認為，大概三天就夠，因為戰爭要打也不會這麼久。

介文汲解釋，我們對戰爭的理解是二次世界大戰，或者是在伊拉克或敘利亞的戰爭，不過那是傳統型的，而兩岸事實上因為關係很特殊，所以如果發生戰爭的話，以中國角度一定是希望速戰速決，盡量盡快產生結果、減少傷亡且不要影響正常生活運作，不會擴日廢時。另一方面，美國評估台灣軍隊至少要守7天，因為光馳援就要7天，甚至還要等做決策，因此美方認知到這是一個既成事實，所以也認為戰爭不會打很久。

另外，對於商務部發布後造成中國國內的各種揣測跟聯想，商務部研究院流通與消費研究所副所長關利欣昨澄清，保障生活必需品市場供給和平穩運行是商務部的重要職責之一，此次「通知」是基於今年秋冬季節自然災害頻繁發生、蔬菜價格波動上漲、新冠疫情多地散發、反聖嬰可能升級等情況，提前做出工作部署。