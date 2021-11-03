豪氣新娘「嫁妝輾壓全場」！288頭豬當陪嫁　每隻都貼囍字

實習記者丁玟華／綜合報導

近日一段影片在大陸網路上爆紅，一名山西臨汾洪洞縣的女子出嫁，陪嫁品居然是288頭豬，甚至每隻豬上都貼了大大的喜字，陣容浩大，場面十分壯觀，引起網友熱烈討論。

根據《時間視頻》影片顯示，參加婚禮的賓客表示，他參加劉姓宗親在大槐樹的婚禮，在婚禮上看到一字排開的288頭豬，還貼滿喜字，讓他非常震驚，這也是他第一次看到這麼特別的「陪嫁」。

另有知情人透露，女方家是開養豬場的，而男方則是做肉類加工的，研判兩家是「戰略合姻」，是典型的門當戶對，屬於強強聯合，要把生意做大。

▲大陸一名女子出嫁，陪嫁品竟是288頭豬。（圖／截取自時間視頻）

影片流出後，立刻引發網友熱議，紛紛表示，「這嫁妝太硬核了！」、「真的大戶人家 娘家這是陪了個養豬場啊」、「豬：『搞的好像我天蓬結婚似的這麼喜慶。』」、「這富炫的厲害」「就算二師兄再掉價，288頭也很多錢了，關鍵是288只二師兄撐場面，誰還不服」。

有網友擔憂，「陪嫁這麼多豬，這該往哪裡放呀，新郎家還不得建個大型養殖場？」還有網友懷疑這不是活豬，「豬怎麽一動不動」、「我覺得應該是宰了的吧，活豬的話，就算硬綁著，牠尾巴和耳朵也會動的，牠也是會掙扎的，怎麽可能這麽安靜。既然能送這麽多豬，說不定人家還有個屠宰場，有存肉的庫房之類的」。