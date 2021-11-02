台男誇口約吃飯2次就能上床　烏克蘭美女被氣哭：我們沒這麼隨便

▲烏克蘭美女佳娜回應Dcard文章，當場被氣哭。（圖／翻攝自YouTube／林佳娜）

記者林彥臣／綜合報導

一位自稱留學生的台男在Dcard上發表一則「跟烏克蘭女生交往」的經驗文，提到跟烏克蘭女生交往，沒有告白這件事，約吃晚餐2、3次，就可以直接帶去打炮等等。對此在台灣留學的烏克蘭美女佳娜，錄了一段影片打臉，強調她們跟才沒這麼隨便。

佳娜指出，最近有很多台灣的男生，傳 Dcard的這則文章給她看，她是個很不容易生氣的人，但是看完這一則文章，她只想問，「你吃了什麼藥，可以寫出來這個東西，你有病嗎？」

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佳娜回應其中一段，在烏克蘭不用墮胎，因為國家會幫忙撫養，這點雖然沒錯，但是一個月只會補助2500新台幣的費用，不可能會有女生因此想當單親媽嗎。

佳娜強調，烏克蘭某些觀念還是跟台灣一樣很傳統，雖然她不想這麼說，但是普遍會認為未婚懷孕的女生，怎麼這麼隨便。

▲烏克蘭美女佳娜哭著回應，在烏克蘭沒有人會把小孩送到孤兒院。（圖／翻攝自YouTube／林佳娜）



Dcard文章中還提到「烏克蘭女生很習慣把小孩送到孤兒院，而且孤兒院很像台灣的貴族學校」。這一段更是讓佳娜氣哭回應，烏克蘭的孤兒院受到的教育並不好，存在很多社會上認為不應該發生的事情，比方說年長的男孩會性侵年幼的女孩，即使報警也沒有人相信，所以在孤兒院很多人會因此自殺。

佳娜哭著強調，「在烏克蘭沒有人會把自己的小孩，送到孤兒院」，小時候只要她不聽話，媽媽就會說，「你不聽話就把你送去孤兒院」，只要聽到這句話，她一定會聽媽媽的話。

▲對於Dcard文章提到的跟烏克蘭女生的約會規則，更是讓佳娜不以為然（圖／翻攝自YouTube／林佳娜）



Dcard文章還提到，約個2、3次就要問她們願不願意被請晚餐，「吃完晚餐，不要送對方回家，直接帶去打炮，不要不好意思，遊戲規則真的是這樣。」

佳娜說，「你跟我走2次路，然後你請我吃食物，就可以Fuxk我？你覺得我在家沒有食物吃，我不能自己去餐廳嗎？這是什麼意思？」一般的烏克蘭女生也會怕被男生覺得自己很隨便，大概交往2、3個月才會，才會去對方的家裡。

▲佳娜強調，每個國家的女生都一樣，如果她只是看上你的錢，那不是真的愛。（圖／翻攝自YouTube／林佳娜）



佳娜強調，不要相信這篇文章，想追烏克蘭的女生可以問她，不管跟哪個國家的女生交往，最重要的就是要尊重，每一個人都喜歡被尊重，如果一個女生看上你有什麼（財產）這不是真的愛，「我們不會看你有什麼，而是看你對我怎麼樣，因為跟這個人在一起開不開心，跟這個人如果不開心，不管你有多少錢，她們都不會需要你」。