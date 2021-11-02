蛇蠍婦50萬買兇殺夫！「買好臭豆腐」當謀殺暗號　背後藏心酸原因

記者陳羿妏／綜合報導

高雄一名杜姓人妻今年4月間涉嫌教唆2名未成年少年，到曾姓丈夫上班的地點附近埋伏，持刀砍殺對方，造成曾男頸部中4刀慘死。事後，檢方查出，杜女與23歲楊姓男子密謀，約定好以50萬元請2名余姓、王姓少年買兇殺死丈夫。對此，法院日前審結，考量杜女是因丈夫外遇又家暴才萌生殺意，故依共同殺人罪，將杜女判刑20年，至於楊男因始終否認犯罪，判無期徒刑，褫奪公權終身，而作案少年另由高雄少家法院審理中。

▲杜女被移送地檢署。（資料照／記者吳世龍攝）

回顧整起事件，檢警調查，56歲杜女不滿曾男外遇且會家暴她，積怨已深，今年4月4日她和丈夫吵完架後，找上23歲楊姓男子和余姓、王姓少年，商討報復，將丈夫和外遇對象的照片交給他們，隔幾日約定要以曾男死亡保險金100萬元一半作為酬勞，曾、王兩名少年答應並下手行兇，楊男可分20萬，兩名少年分別拿15萬，最終協議於4月19日行兇，值得注意的是杜女還表示，「一定要殺死曾男，才會交錢」，楊男也向余姓少年說「若那個人（曾男）沒有死，你就會死。」

案發當天，杜女先騎車載余姓少年前往曾男工作地點，確認曾男人車都在，再交付600元及租屋躲藏處鑰匙給余姓少年購買兇刀，隨即先離開躲避查緝。余姓少年同天下午4時多與王姓少年會合，埋伏在曾男公司附近等候下班，還以「臭豆腐」作為代號向楊男回報進度。王男晚間近7時先上前與曾男搭話，余男則趁隙持西瓜刀砍曾男脖子三刀，推倒人後再往右肩砍一刀，造成曾男內頸靜脈斷裂，休克死亡。

▲杜女案發前帶人場勘。（資料照／記者吳世龍翻攝）

2名少年犯案後按照原定計畫丟棄兇刀和手套，再聯繫楊男報告殺人進度「臭豆腐買好了」，最後依約躲進杜女提供的租屋躲藏處，還將兇器丟到台南海邊；杜女為躲避查緝，也要求少年將對話記錄刪除。而原本計畫中，少年也曾到曾男小三住所勘查過，要找人時，房東稱她已經搬家，小三因此逃過一劫。

警方後續在楠梓區逮捕余和王姓2名少年，而杜女到案後向警方供稱，的確有請2名少年「教訓」丈夫，但沒有叫他們殺人。檢警根據兩名少年證詞、案發現場附近監視器畫面、對話紀錄、曾男保險紀錄等，認為杜女的確有教唆殺人犯意，不採信她的辯詞，偵結全案後依殺人罪將杜女、楊男起訴，建請法院加重徒刑。

案經法院審理，法官考量杜女因丈夫外遇、家暴而萌生殺意，與一般無端殺人的情況有別，是受有相當情感刺激，而無法保持正常人應有的冷靜、理性，且全案偵查之初，杜女就把案情全盤托出，足認犯後並非完全無悔意，審酌後依共同殺人罪，判刑20年。

至於楊男始終否認犯行，還在犯案後要求少年不許與他聯繫，且企圖將罪刑全部推給手下的少年。法官認為，楊男為求一己私利，漠視寶貴生命，亦無視少年身心健康發展，且楊男年僅23歲，若判20年，出獄後也才43歲，對社會危險性高，因此依共同殺人罪，判無期徒刑，並褫奪公權終身。