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9歲小妹「嫁給55歲大叔」　爸目送她被拖上車！玩跳繩回家心碎了

▲▼阿富汗居民逃離動盪省份，來到首都喀布爾避難。（圖／路透）

▲阿富汗居民逃離動盪省份，來到首都喀布爾避難。（圖／路透）

記者吳美依／編譯

阿富汗巴德吉斯省（Badghis）的9歲小女孩帕瓦娜（Parwana Malik）原本與朋友開心地在空地上玩跳繩，回家後卻立刻失去笑容，因為她被迫嫁給一名55歲大叔，換取全家人溫飽。她很擔心自己遭到毆打，或被強迫做家事，但不論怎麼乞求父母卻都徒勞無功，最後在爸媽心碎目送之下，一邊掙扎，一邊被拖上汽車，前往「丈夫」家中。

10月24日，帕瓦娜戴著黑色頭巾，脖子上掛著五彩繽紛的花環，準備出嫁。買家科爾班（Qorban）眉毛與濃密鬍子全白，帶著價值20萬阿富汗尼（約新台幣6萬元）的羊群、地契及現金抵達，但他說自己有老婆了，會把帕瓦娜視同親生孩子一樣照顧，「她會在我家裡工作，我不會打她，我會把她視為家人一樣看待，我會很和善的。」

▲▼阿富汗居民逃離動盪省份，來到首都喀布爾避難。（圖／路透）

▲阿富汗居民逃離動盪省份，來到首都喀布爾避難。（圖／路透）

帕瓦娜一家人4年來都住在難民營，靠著人道援助與微薄收入度日，自從塔利班8月15日掌權後，日子又更難過了。隨著國際援助資源枯竭，國內經濟崩潰，他們甚至買不起最基本的生活必需品，例如食物。

父親阿卜杜勒（Abdul Malik）幾個月前已把12歲大女兒賣掉，如今夜不成眠，因罪惡感、羞愧及擔憂而逼近崩潰。他很清楚帕瓦娜將面臨什麼命運，「那個老人告訴我，『我付錢買下這女孩，我要對她做什麼，不干你的事』。」

事實上，阿卜杜勒為了養活家人，曾遠赴該省首府瑙堡（Qala-e-Naw）找工作，但卻求職失敗，向親戚借了一大筆錢後，還得讓妻子向難民營其他居民乞食。他別無選擇，「我們家一共8個人，我必須賣女兒，才能讓其他家庭成員活下去」。

阿卜杜勒與妻子如今還需撫養3個女兒及1個兒子，而本次交易換取的金錢與物資，只能讓全家維生幾個月，「我們沒有未來，我們的未來被毀了。如果我的經濟狀況沒有改善，我將必須賣掉另一個女兒，可能是2歲女兒」。

▲▼阿富汗婦女在塔利班掌權後被規定要穿全身罩袍才能外出，女權20年來取得的巨大進步恐毀於一旦。（資料照／路透）

▲阿富汗婦女在塔利班掌權後被規定要穿全身罩袍才能外出。（資料照／路透）

在阿富汗，15歲以下童婚是違法的，但多年來仍在民間普遍發生，尤其農村地區更是如此。塔利班掌權後，許多國家及國際救援組織不願伸出援手，以免合法化塔利班的統治地位，國內經濟逼近崩潰，物價飆漲，銀行資金耗盡，勞工拿不到薪資，在嚴寒冬天來臨之際，越來越多貧窮家庭被迫做出「賣女兒」的心碎決定。

根據聯合國本周釋出的報告，阿富汗超過一半人口面臨迫切的食物安全問題，超過300萬名5歲以下兒童將在未來數月內遭遇營養不良。另據聯合國人道事務協調廳（UN OCHA）數據，該國今年將近67.7萬人因為戰爭而流離失所，住在難民營的帳篷或簡陋棚屋。

阿富汗女孩重返校園的日子遙遙無期，加上貧窮問題日益加劇，更容易被賣掉，她們成為新娘後，上學或追求獨立的機會幾乎為0。根據聯合國人口基金（UNFPA）數據，這些女孩無法獲得節育或生育服務，15至19歲女孩中，每年生產人口多達10%，其中許多人因發育不全而在分娩時出現併發症，與懷孕相關的死亡率是20至24歲女性的2倍多。

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