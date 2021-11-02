昔專題男主角成城中城罹難者　高師大少年董捐棺助亡者

▲目前仍在就讀高師大研究所徐崴廷，得知大學畢業專題訪談對象夏先生在城中城大火罹難，慨然捐贈5副棺木給罹難者。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

10月14日凌晨2時54分高雄市鹽埕區府北路城中城大或釀成46人死亡43人受傷，是台灣戰後史上傷亡人數第二大的建築物火警；1名目前正在攻讀高雄師範大學視覺設計碩士的徐崴廷，發現其中一名街友罹難者夏姓男子鄭是他大學畢業專題的採訪對象，得知消息得的徐姓研究生深感「從沒想到死亡離自己這麼近」為了讓亡者可以有尊嚴離世，徐姓研究生慨然捐贈5副棺材，希望能藉微薄之力降低家屬負擔。

▲目前仍在就讀高師大研究所徐崴廷，日常經營電商收入頗豐，得知大學畢業專題訪談對象夏先生在城中城大火罹難，慨然捐贈5副棺木給罹難者。（圖／記者張君豪翻攝）

徐姓研究生說，他原本家庭經濟狀況很差，家人到大陸經商失敗債台高築，父母甚至為了子女學費都得向親人開口借錢，後來他15歲時就讀高職動畫科，開始接觸網路設計，發現當時臉書很多人在玩開心農場，並利用社團推銷買賣商品，他靈機一動發現臉書社群的商業機會。

就開始架設網站並透過臉書社群開始販售商品，後來更開始利用直播平台販售水晶藝品，從一開始10多人收看，到後來累積到有4千多人收看；徐姓研究謙虛說到「我就可能踩對時間點」徐男初嘗網路營銷甜頭，開始有固定營業額和收入後，他在慢慢把原本經營的水晶藝品買賣擴增到日用品及生活用品、服飾，目前平均月營業額都在1百萬元新台幣左右。

▲目前仍在就讀高師大研究所徐崴廷，得知大學畢業專題訪談對象夏先生在城中城大火罹難，慨然捐贈5副棺木給罹難者。（圖／記者張君豪翻攝）

徐男說，因為國高中期間父母經商失敗債台高築，他體會到人情冷暖，常常看債主臉色，經常繳不出學費；後來透過網路社群經商賺錢後，他從2014年就開始固定「捐棺」給當地低收入戶，迄今已累計捐棺超過百具，加上得知城中城大火罹難者夏先生是他大學畢業專題的採訪對象，他也立即捐出5副棺材希望能減輕大火罹難者家屬負擔。

徐男回憶、當初他就讀屏東大學文化創意產業學系時，畢業前思索專題製作內容，意外在屏東街頭被穿西裝打領帶、拿著麥克風當街駐唱的夏英龍所吸引，後來就把採訪夏男沿街駐唱作為畢業專題，後來得知夏男也在城中城大火中罹難，才毅然決定捐棺略盡晚輩棉薄之力。

徐男指出「自己家庭曾困苦過，從2014年起我網路購物事業比較穩定後，我平均月捐約1至3副棺材，幫助中低收入家屬，希望讓亡者可以有尊嚴地離世」他認為「只要有一點能力，就會持續捐下去！做公益不是為了什麼，僅是趁自己有能力時，可以多幫忙別人一點！」

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