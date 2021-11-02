「把萊豬跟美豬畫上等號」　她揭民進黨招數：用恐嚇的

▲國民黨製作反萊豬公投懶人包。（圖／翻攝自Facebook／中國國民黨）

記者徐政璿／台北報導

4大公投案將於12月18日正式投票，藍綠陣營啟動宣傳戰，國民黨立委李貴敏怒轟民進黨狂打恐嚇牌，反對4大公投，硬把「萊豬」跟「美豬」畫上等號，說反萊豬就進不了CPTPP、通過藻礁公投就會缺電，每件公投案都是用恐嚇方式，因為民進黨政府已經沒有任何邏輯可以合理化自己的主張。

李貴敏指出，憲法很清楚說明，公投就是人民創制複決權，不就是因為民進黨政府忽視民意，無視人民感受，民意強烈反彈，如今才有民團執行憲法賦予的權利，所以民進黨狂打恐嚇牌，是因為民進黨政府已沒有任何邏輯可以合理化自己的主張，可以合理化他們反對公投的訴求。

她表示，民進黨執政這麼久，始終把自己當在野黨，只會批評，沒有任何建設。以萊豬公投為例，民進黨政府硬把「萊豬」跟「美豬」畫上等號，試圖抹黑在野黨、恐嚇民眾，事實上根本沒有人主張反對美豬。

李貴敏認為，又如春節將屆，預料將出現台商與僑胞返台潮，但質詢衛福部長陳時中該如何解決，他卻保證「防疫旅館絕對不夠」？難道官員不是該去解決民眾的問題嗎？疫苗問題也是，疫苗缺口資訊不公開就不公開，立院審預算時，行政部門不提供內容還說是機密，難道要立委閉著眼睛通過嗎？

她痛批，民進黨的話講得很漂亮、很好聽，大內外宣、小編都很好，口號喊得很響亮，但逐一去檢視，每一個主張，每一個政策，根本沒辦法解決台灣的問題，只是話術，只有創造問題，最終後果卻由全民承擔，實在太離譜。