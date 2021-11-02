LIVE／千元國旅券60萬份今最後一抽　開獎直播

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交通部觀光局推出240萬份面額1000元「國旅券」，分四週各抽出約60萬份並於昨日（11/1）日開放民眾折抵，今天（2）上午10時20分將抽出最終60萬份，預計抽出五組雙數號碼，身分證尾數兩碼相同者即中籤，若未滿60萬，將再加碼抽一組「三碼」數字，民眾今天下午17時可於國旅券平台查詢中獎資訊，同時留意手機發送的中獎簡訊。《東森新媒體ETtoday》將有抽獎直播。

交通部觀光局配合行政院振興計畫，加碼推出限量240萬份一千元面額國旅券。抽籤活動已於10月12日開跑，共抽4周、每次抽出60萬份。今天將展開最後一波抽籤活動，上午10時20分左右將由樂透彩球機抽出五組號碼，並於下午17時發送簡訊通知民眾。

觀光局指出，今天中籤者，本週五可於國旅券平台輸入手機號碼、身分證或居留證字號末四碼，登入後即可領取國旅券QR Code。

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另外，國旅券已於昨日開放民眾抵用。觀光局表示，全台已有將近6500家業者與國旅券合作，合作商家遍佈旅行社、飯店住宿業、遊樂園等，屆時向商家出示QR Code及身分證號末4碼驗證即可使用。

觀光局提醒，國旅券為一次性使用、不找零。使用期限至明年4月30日晚間23時59分截止，逾期失效。

▲國旅券今最後1抽。（圖／記者黃克翔攝）