百噸吊車「變公路坦克」撞破籃球館！多人遭磚塊活埋…恐怖瞬間曝

▲吊車失控溜坡撞進籃球館。（圖／翻攝自極目新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

遼寧大連一輛吊車10月28日失控溜車，變恐怖公路坦克，將一家籃球館外牆撞破，墜落的磚塊將球館內多人砸傷。影片顯示，就在一瞬間，坍塌的牆壁在震耳欲聾的巨響聲中急速砸落，原本熱火朝天打著籃球的眾人，下意識地狂奔躲避。30日，籃球館王姓負責人透露，事故導致3名教練受重傷，另有多人輕傷。

據《極目新聞》報導，事發遼寧省大連市中山區一家籃球館。現場影片顯示，籃球館內既有正在打比賽的人員，也有坐在場邊的觀眾。一瞬間，籃球館一側的牆壁突然開始坍塌，球館內眾人紛紛四散躲避。

另一段現場影片顯示，事發時有多名人員坐在坍塌的牆壁下方，有人員來不及躲避，被墜落的磚塊砸中。

10月30日晚上7時許，該籃球館負責人王男透露，事情發生於10月28日上午11時許。當時，球館附近一棟大樓正在做外牆保溫工程，一台吊車突然失控溜車，滑行了一段距離後，直接撞破了籃球館外牆。事故共造成3名教練重傷、多人輕傷，目前傷者正在醫院接受治療。

他進一步表示，受傷的3名教練並非籃球館的員工，而是一家少兒籃球培訓班的教練，他們和對方是長期合作夥伴的關係，「好在當天並不是孩子們上培訓課的時間，不然後果更加不堪設想。」

▲現場照片。（圖／翻攝自極目新聞）

目前，施工方已經墊付了部分醫藥費，但關於球館的賠償事宜還沒有協商一致。事故造成球館外牆大面積受損，而被破壞更加嚴重的則是地板，初步估算球館損失在150萬元（人民幣，下同）左右。

「至今距離事發已經3天了，但那輛吊車還沒有被拖走，」王男表示，不知是什麼原因，吊車一直留在事故現場沒有處理，球館內也是一片狼藉。

通過王男提供的一段最新現場影片，吊車確實仍留在事發現場，周邊已經拉起了警戒線。籃球館外牆雖被撞出了一個大窟窿，但還有一小截牆壁沒有徹底斷開，近半個場館都有散落的磚塊，除此之外，還有清晰可見的血跡。

事故吊車方回應，之所以事發3天還未將吊車拖車，是因為受場地所限。事發現場除了分布有高壓線，而且空間太窄，大型救援設備無法進入。目前，他們仍在積極想辦法，爭取早日將吊車拖走。