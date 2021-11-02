台灣嫩妹「杜拜淘金」淪禁臠！20萬薪誘飛落地打1折　不從就電擊

▲杜拜最近傳出多起台灣人求職被騙的案例，引發外交單位重視。（圖／鏡週刊提供，下同）



圖、文／鏡週刊

臉書等網路社群媒體最近經常出現杜拜的徵才廣告，不少人力仲介宣稱幫合法線上博弈公司招募推廣、客服人員或工程師，開出百萬年薪、包吃包住等優渥福利，吸引不少台灣求職者前往，但很多人到了當地，才知道是替詐騙集團或非法博弈公司工作，卻因人生地不熟，加上護照被扣，難以脫身，甚至傳出有人遭幹部凌虐，或被轉賣給其他黑心公司，最後下落不明，十分恐怖！

20多歲的W小姐表示，今年8月，她因為工作不順，想到國外就業，某天在臉書看到人力仲介Aaron貼出杜拜月薪7到20萬元不等的招聘廣告。W小姐說：「我是應徵客服工作，我們用LINE聊了半個小時，他說這間公司包吃包住，包機票、簽證，只要帶簡單的行李即可，還告訴我宿舍是單人房，月薪7萬元，月休8天。」

不久，Aaron告訴W小姐，機票、簽證都已搞定，請她8月中旬飛到杜拜會合，到了杜拜，Aaron並沒有現身，只告訴她公司已派人到機場的咖啡廳等她，還要她把護照交給對方，以便申請工作簽證。後來，W小姐與4名接機的中國人會合，她交出護照後就被帶上車，最後到了一間飯店。

W小姐說：「一名瘦小的中國人在飯店大廳等我，說要跟我面試，他告訴我，一個月的薪資換算下來只有台幣2萬多元，月休2天，一天工作12個小時，跟Aaron開的條件差很多。」

覺得不對勁的W小姐想離開，要求拿回護照，但對方不肯，指她違約。當天晚上，Aaron主動聯繫W小姐，告知她若不上班，必須賠償台幣40多萬元違約金，勸她先留下來。

隔天，W小姐被一位名叫阿聰的中國人帶到「員工宿舍」，她說：「宿舍在一棟大樓內，周圍一片荒涼，房間是4人房、上下舖，又小又擠又髒，我試圖聯繫Aaron反應，但對方不讀不回。」

見苗頭不對，W小姐以家有急事須返台為由，要向阿聰拿回護照，但對方堅持要她先住一晚。W小姐覺得阿聰在拖時間，上網查了電話，打給台灣駐杜拜辦事處求救，辦事處人員叫她報警，警方一直叫她等一下，接著就掛斷電話，她再打過去，又發生一樣的情況，讓她心生絕望。

好在，後來W小姐在一名房東的協助下脫逃，搭計程車前往台灣駐杜拜辦事處。在辦事處的協助下，W小姐平安返台，但一提到杜拜仍渾身發毛。

經記者多方接觸，找到一名自稱良心仲介的B先生，以及仍在杜拜工作的台灣人小志（化名），二人異口同聲地說：「類似Aaron的黑心人力仲介很多，到杜拜工作根本是拿生命碰運氣！」

B先生透露，業界稱這些黑心人力仲介為「狗人事」，他們賣一個人頭可以賺台幣10萬到20萬元，有些人打著杜拜的旗幟，實際卻將求職者賣到另一個酋長國「拉斯海瑪」的非法博弈公司或詐騙集團。

▲被騙到杜拜工作的男子不滿公司壓榨反抗，竟遭電擊處罰。

小志則告訴本刊，他曾目睹同事因業績不理想，被公司賣給新東家，後來新東家惡意拖欠薪水、誣賴同事竊取公司資源，同事逃跑後被抓回公司打得半死，最後甚至被丟到沙漠，警方找到人時，渾身是傷的同事已差點曬成人乾。

對於W小姐等人的指控，外交部表示，我國駐杜拜辦事處從去年底開始就已密切關注，並在第一時間協助處理，也轉告刑事警察局、勞動部等單位，呼籲國人若有出國工作需求，千萬要提高警覺。



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